Un projet de dôme pour le baseball et les sports à Sherbrooke

Un dôme intérieur pour pouvoir pratiquer des sports à l'année, comme le baseball et le soccer, pourrait être construit à Sherbrooke.

Le président du Complexe Turf-Dôme Sherbrooke, Steve Langlois, travaille sur ce projet depuis deux ans.

Ça va ressembler au stade Canac à Québec. L’été, ce serait un terrain synthétique extérieur. Mais de septembre à avril, le terrain serait recouvert d’un dôme de 230 pieds sur 260 pieds à une hauteur de 95 pieds , explique le promoteur du projet Turf-Dôme, Steve Langlois.

L’ex-maire Steve Lussier en avait fait un engagement électoral lors de la campagne électorale municipale.

« Le baseball sera le principal moteur, mais il pourrait y avoir d'autres sports. Il pourrait y avoir un côté artistique avec des spectacles, mais aussi les événements comme le bal en blanc. » — Une citation de Steve Langlois, promoteur du projet Turf-Dôme

Il signale que l’investissement nécessaire pour la réalisation d’un tel projet est de 6,5 à 7 millions $.

C’est le site du Centre Julien Ducharme qui est visé par ce projet.

C’est le plan avec la Ville et Baseball Sherbrooke. Il y a un gymnase et des terrains. C’est un site où nous pourrions recevoir toutes les compétitions. On garderait notre monde chez nous , mentionne Steve Langlois.

Il espère une aide municipale et des investissements philanthropiques pour concrétiser le projet.

À écouter : Entrevue avec Steve Langlois à l'émission Vivement le retour

C’est une bulle en hiver qui sera à peu près à la même hauteur que le centre Julien-Ducharme. Elle ne sera pas présente en été , signale Steve Langlois.

Il vise que le projet se concrétise en 2024 ou 2025.