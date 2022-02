Mois du conte autochtone : un sculpteur cri racontera son amour pour les pierres

L'exposition Stories through Stone, aura lieu mercredi, dans le cadre du Mois du conte autochtone de la Saskatchewan. Une initiative du sculpteur Lyndon Tootoosis de la nation crie de Poundmaker en Saskatchewan.

L’artiste a notamment déjà construit un memorial afin de rendre hommage aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées sur les lieux de la Division Dépôt de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) à Regina.

Pour ce faire, il a réuni plus de 1071 roches - soit le nombre de filles disparues et assassinées - trouvées le long du Lake Last Moutain.

L’histoire de Lyndon Tootoosis a été partagée à l'occasion du Mois du conte autochtone de la Saskatchewan.

La sculpture a été pour lui une école d'honneur et de respect.

C'est grâce à la sculpture sur pierre qu'il a appris à exprimer de l'amour.

L’homme a appris la sculpture dès l'âge de 12 ans en regardant son père tailler des pipes cérémoniales.

Une histoire d'adversité

Lyndon Tootoosis est issu d'un couple mixte. Sa mère, native de Virginie-Occidentale, a rencontré un homme autochtone alors qu'il travaillait dans une scierie au Montana.

Or lorsque la famille s'est installée en Saskatchewan, ce métissage est devenu une source de souffrances.

Lyndon Tootoosis a rapidement découvert qu'il était coincé entre deux cultures. Si d'aucuns se moquaient de lui à l’école, car son père était autochtone, d’autres lui réservaient le même sort, précisément car sa mère n’était pas autochtone.

Mon père a bâti notre maison à l’une des extrémités de la communauté, car les blanches ne devaient pas vivre sur la réserve .

Même lorsqu’il fabriquait des pipes en compagnie de son père, Lyndon Tootoosis s’est heurté au rejet de la part de membres de Premières Nations, raconte-t-il.

Avec les informations de Ethan Williams