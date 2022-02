Une autre section de la route du sentier cabot fermé à cause d’érosion

Ça s’est passé vendredi, au milieu d'une tempête hivernale, le côté de North Mountain a commencé à s'éroder et de l'eau a commencé à couler sur un tronçon de route dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Parcs Canada a fermé la route aux véhicules, ce qui laisse aux voyageurs une seule option de détour, un trajet autour de la route du sentier Cabot qui prend environ quatre heures.

Depuis lundi après-midi, des barricades sont en place aux entrées du parc à Pleasant Bay et Big Interval.

Nous sommes préoccupés, nous savons que ça sépare les communautés, ça sépare les familles, c'est comme la bouée de sauvetage socio-économique du nord du Cap-Breton , ditRobie Gourd, gestionnaire des actifs de Parcs Canada pour l'unité de gestion du Cap-Breton.

Nous comprenons et nous ressentons de la sympathie et de l'empathie pour les personnes perturbées par cette panne. Mais je veux juste rassurer tout le monde que nous travaillons aussi rapidement que possible pour ouvrir cette route.

Il dit qu’il est trop tôt pour dire combien de temps il faudra pour rouvrir la route. Des équipes étaient sur place tout au long de la fin de semaine pour déplacer des débris et un ingénieur est venu évaluer les dégâts lundi.

Une partie d'une route a été emportée à Warren Brook dans le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton lors d'une tempête de vent et de pluie en novembre 2021. Photo : (Steve Lawrence/CBC)

Un autre tronçon de la route du sentier Cabot a été emporté par les eaux l'automne dernier. La route a dû être fermée pendant près de trois semaines.

Robie Gourd croit que les dommages cette fois semblent moins importants, mais il ajoute que ça ne veut pas dire que les travaux de réparation seront moins longs.

En novembre, la route avait été complètement coupée en deux, cette fois l’asphalte semble intact, mais une partie de la route est maintenue par la glace.

Il n'y a aucune stabilité , dit Robie Gourd.

Un ingénieur évaluait les dégâts la route du sentier Cabot lundi. Photo : (Parcs Canada)

Il ajoute que malgré les événements récurrents, c’est quand même rare qu’une partie du chemin soit emportée ou détruite par l’eau.

Il dit aussi que chaque fois qu'une section de la route du sentier Cabot est réparée, des ponceaux plus grands sont installés pour accueillir plus de précipitations et éviter ce type de dommages.