Transport scolaire annulé en raison d’avertissements météorologiques

Les autobus ne circulent pas dans les districts de Sudbury, Espanola, Massey et Manitoulin et aussi dans les régions de North Bay, Mattawa, Nipissing Ouest et Parry Sound.

Le transport scolaire est aussi annulé pour les quatres conseils dans la région de Temagami jusqu'à Cochrane, incluant Timmins, Foleyet et Gogama.

Dans la région d'Algoma, le transport scolaire est annulé dans la région de Sault-Sainte-Marie et les régions d'Echo Bay, Bruce Mines, Desbarats, l'île St-Joseph, Thessalon, Wawa, White River, Dubreuilville, Chapleau, Blind River, Elliot Lake et Spanish.

Les écoles demeurent ouvertes sauf à Kerns, Elk Lake et Temagami.