Les règles d’isolement créent des défis pour des familles et des garderies

Les règles sur l'isolement en cas de contact étroit dans la province figurent parmi les plus sévères au Canada. Les personnes non complètement vaccinées doivent s’isoler pendant les sept jours suivants une possible exposition au virus. Les personnes ayant reçu au moins deux doses doivent s’isoler pendant quatre jours.

Ces règles ont poussé la garderie Little Ducklings, à Stratford, à envoyer à la maison un groupe d’enfants pour une semaine, et ce, à deux occasions à quelques jours d’intervalle.

Ils sont trop jeunes pour s’isoler seuls, alors la consigne touche toute leur famille, souligne la propriétaire de la garderie, Nicole LeClair. C’est chaque fois une décision déchirante parce que des parents doivent ainsi rester à la maison avec leur enfant. Certains parents ne gagnent pas de salaire entre-temps, explique-t-elle.

Des dizaines de garderies comme la sienne ont connu des cas COVID-19 ou une éclosion dans la province. De nombreuses familles ont dû s’isoler.

Sarah Ashby affirme qu’elle a récemment dû s'isoler pendant près d’une semaine avec son mari et leurs deux enfants, car le cadet était un contact rapproché d’un cas signalé dans une garderie.

Il est difficile dans cette situation d’être une bonne mère, une bonne employée, une bonne conjointe et une bonne enseignante, explique Mme Ashby. Elle dit faire parfaitement confiance à la santé publique, mais elle aimerait voir un allègement de ces règles.

Des règles moins sévères ailleurs dans les Maritimes

Le Nouveau-Brunswick demande seulement aux contacts étroits qui ne font pas partie du ménage de surveiller l’apparition de symptômes pendant 10 jours, peu importe leur statut vaccinal .

En Nouvelle-Écosse, les contacts étroits qui ne font pas partie du ménage doivent subir un test de dépistage 72 heures après l’exposition au virus. Mais s’ils n’ont pas de symptômes, ils peuvent continuer de travailler, d’aller à l’école ou à la garderie en attendant le résultat du test.

La propriétaire de la garderie Little Wonders à Charlottetown, Elizabeth Jeffery, dit que les règles en matière d’isolement ne lui ont pas causé de problème et qu’elles sont plutôt rassurantes parce que les petits ne peuvent être vaccinés contre la COVID-19.

Nicole LeClair ajoute qu’elle jugeait au départ que les règles étaient très sévères, mais qu’elle a changé d’avis parce que des petits qui se sont isolés à la maison en tant que contacts étroits ont eu un résultat positif au test de dépistage effectué le septième jour d’isolement. Elle dit comprendre les raisons de ces règles même si c’est très malheureux et frustrant .

Elle se demande à quel point ces règles sont soutenables à long terme. Elle dit qu’on ne peut qu’espérer qu’un vaccin soit offert un jour à ce groupe d’âge.