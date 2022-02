Pluies fortes et risque de pluie verglaçante dans le Sud de l’Ontario

Environnement Canada prévoit 20 à 30 mm de pluie, selon les régions, et un risque de pluie verglaçante mardi dans le Sud de l'Ontario.

Dans le Grand Toronto, jusqu'à 25 mm de pluie sont prévus. Il pourrait y avoir de la pluie verglaçante en matinée, ce qui pourrait mener à des accumulations de verglas, indique Environnement Canada.

La région de Niagara pourrait recevoir 20 à 30 mm de pluie d'ici la nuit.

Plus au nord, de la pluie verglaçante est attendue en après-midi dans la région de Barrie. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés , conseille Environnement Canada.

L'agence fédérale prévoit 20 à 30 mm de pluie à Kingston avec risque de pluie verglaçante en matinée ou tôt en après-midi.