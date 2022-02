Le transport scolaire est annulé à Rouyn-Noranda et au Témiscamingue

Le transport scolaire est annulé pour la journée dans les Centres de services scolaire (CSS) de Rouyn-Noranda et du Lac-Témiscamingue.

Le transport scolaire est annulé pour la journée dans les Centres de services scolaire (CSS) de Rouyn-Noranda et du Lac-Témiscamingue.

À Rouyn-Noranda, le personnel accueillera en classe les élèves qui se présenteront.

Le CSSRN indique que les brigadières et brigadiers seront présents selon leur horaire habituel.

Les cours sont maintenus dans les centres de formation générale des adultes et en formation professionnelle.

Au Témiscamingue

Les écoles primaires et secondaires du CSS Lac-Témiscamingue sont fermées, de même que les centres de formation aux adultes et professionnelles. Les services de garde et le centre administratif du CSS sont aussi fermés.

Retard dans la Vallée-de-l'Or

Le transport scolaire est aussi retardé de 4 heures au Centre de services scolaire (CSS) de l’Or-et-des-Bois. Les écoles demeurent ouvertes.

Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur en Abitibi-Témiscamingue. De 25 à 30 centimètres de neige sont prévus d’ici mercredi matin.