Pluie verglaçante : pas de transport scolaire à Ottawa et dans l’est ontarien

Une longue période de pluie verglaçante est prévue, avec un risque d’accumulation de 5 à 10 mm de verglas mardi après-midi et en soirée. Toutefois, de la pluie verglaçante éparse et du grésil sont également possibles en matinée.

Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes, prévient Environnement Canada qui appelle à la prudence sur les routes.

Dans ces conditions, le Consortium de transport scolaire d’Ottawa annonce que le transport scolaire est annulé mardi pour les écoles d’Ottawa, Pembroke, Kemptville, Merrickville, Carleton Place, Brockville et Prescott et Russell. Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Cette annonce concerne notamment les écoles du Conseil des écoles publiques de l’est de l’Ontario (CEPEO) et du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE).

pic.twitter.com/26uuS7OGSy — Consortium Ottawa (@CTSO_BUS) February 22, 2022

Le Consortium de transport scolaire de l’Est annonce également que le transport scolaire est annulé pour toutes les régions qu’il dessert, et notamment celles des écoles du Centre scolaire de district catholique de l’est de l’Ontario (CSDCEO), dans Stormont, Dundas, Glengarry et Prescott et Russell. Mais là aussi, les écoles demeurent ouvertes.

Le Upper Canada District School Board (UCDSB) et le Catholic District School Board of Eastern Ontario indiquent également que le transport scolaire est annulé pour toutes leurs écoles en raison des mauvaises conditions routières, mais que leurs écoles demeurent ouvertes.

Du côté de l'Outaouais, aucune annonce n'a été faite, jusqu'ici, concernant une annulation du transport scolaire.