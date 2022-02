Une flotte de véhicules plus verts à Granby 

La Ville de Granby se munira de cinq voitures hybrides et de deux véhicules électriques dans les prochaines années, a annoncé le conseil municipal lundi soir.

Ces nouvelles acquisitions serviront à remplacer des véhicules ayant atteint leur fin de vie utile de 2022 à 2024, a indiqué la mairesse de Granby Julie Bourdon.

« C’étaient déjà des choses qui étaient prévues dans le budget, et il y a une orientation d’y aller avec des véhicules hybrides et électriques pour ces véhicules-là. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Granby

La bibliothèque de la Ville recevra entre autres une fourgonnette électrique.

Ce sera une bibliothèque mobile qui va se promener à travers la Ville, surtout dans les parcs et les quartiers défavorisés pour ramener la culture à ces endroits-là , se réjouit Mme Bourdon.

Si la livraison du véhicule se fait dans les délais prévus, cette bibliothèque mobile devrait arpenter les rues dès l’été 2022.

De plus en plus de bornes de recharge

Julie Bourdon souligne également que la Ville ajoute des bornes de recharge pour véhicules électriques chaque année sur son territoire.

On a déjà une borne ici dans le stationnement de l’hôtel de ville. On en a un peu partout aussi dans nos bâtiments [...] On en a au service des incendies aussi, au centre aquatique, dans plusieurs de nos stationnements publics, au VéloGare , énumère-t-elle.

Elle ajoute que la Ville utilisait déjà des véhicules hybrides, notamment pour son service de police.

« L’objectif est à tout le moins d’essayer de diminuer les CO2 quand on le peut. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Granby

L’achat des véhicules coûtera environ 425 000 $ à la Ville.