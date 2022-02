La Ville de Granby ne fournira pas d’aide financière pour le tennis intérieur

Le conseil municipal de Granby a refusé la demande d'aide financière de l’organisme à but non lucratif Tennis intérieur Granby. Ce dernier a pour but de sauver les terrains de l’InterPlus, un complexe sportif intérieur privé qui a annoncé vouloir se départir de ses aires de jeu à l'automne dernier.

Au total, Tennis intérieur Granby comptait recruter environ 200 membres. L’une de ses propositions prévoyait de demander 185 000 $ à la Ville en 2022, en plus de 199 000 $ pour réaliser des travaux. L'organisme prévoyait également des frais d’abonnement de 450 $ pour les joueurs.

C’est toujours désagréable d’avoir à refuser une telle demande. On veut favoriser le sport autant chez les jeunes que chez les moins jeunes dans notre communauté. Malheureusement, tel que proposé, le projet ne passait pas la rampe avec le conseil de Ville , a expliqué le conseiller municipal du district 3 François Lemay.

Le conseiller a cependant indiqué être prêt à écouter l'organisme dans le cadre de projets ultérieurs. La porte demeure ouverte pour discussion.

Problème d’accessibilité

La mairesse de Granby Julie Bourdon souligne que les coûts d’abonnement auraient rendu la proposition de Tennis intérieur Granby inaccessible pour de nombreux résidents.

Malgré l’argent qui aurait été mis par la Ville, il aurait fallu que les citoyens déboursent une carte de membre [...] plus une location de terrain chaque fois qu’ils y vont , remarque-t-elle.

« C’est sûr qu’au niveau de l’accessibilité, ça ne répondait pas nécessairement à nos critères. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Granby

Elle rappelle que le budget de la Ville a des limites.

On va regarder avec la politique des sports et de la politique plein air pour bien définir nos priorités et s’assurer que lorsqu’on va de l’avant avec des sports, ça reste accessible pour la population et qu’il y ait une équité entre les sports , ajoute-t-elle.

La politique sportive de Granby sera d'ailleurs discutée par un comité de pilotage d’une vingtaine de personnes comprenant des conseillers municipaux ainsi que des membres du milieu sportif et du milieu scolaire, souligne la mairesse. C’est eux qui vont nommer les priorités. On ne veut pas arriver avec quelque chose de tout fait, "voulez-vous l’adopter, oui ou non". On souhaite que ça vienne du milieu.

Mme Bourdon soutient également que la Ville compte continuer à investir dans le tennis extérieur.