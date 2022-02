La réalisatrice jeunesse Nancy Florence Savard remporte le prix Rock-Demers

Le prix tient son nom du producteur Rock Demers, maître d'œuvre des Contes pour tous. Cette populaire série de films est composée d’une vingtaine de titres, dont La guerre des tuques (1984), Bach et Bottine (1986) et La grenouille et la baleine (1988). Il est décédé l’été dernier, à l’âge de 87 ans.

Pionnière québécoise en animation 3D, Nancy Florence Savard a fondé 10e Ave Productions en 1998. Sa boîte se spécialise dans la création de films d’animation adaptés au jeune public d’ici. Elle a notamment réalisé les longs métrages Mission Yéti et La légende de Sarila, premier film d'animation 3D entièrement canadien.

En 2014, Nancy Florence Savard a remporté, à titre de productrice, le prix du public du FIFEM pour Le coq de St-Victor. Il s’agit du premier long métrage d’animation réalisé à 100 % dans la ville de Québec, en français.

Le FIFEM dévoile sa programmation

La 25e édition du Festival international du film pour enfants de Montréal aura lieu du 26 février au 6 mars. L’événement, qui coïncide avec la semaine de relâche scolaire, se déroulera simultanément en ligne et dans les salles du Cinéma Beaubien.

Six longs métrages provenant de divers horizons ont été sélectionnés en compétition officielle : Le fantôme de Bishwa (Inde), Nelly Rapp – agente spéciale (Suède), Le monde selon Buster (Danemark), Little Warrior (Russie), Les enfants vont bien (Corée du Sud) et La disparition (Allemagne).

Le Canada est représenté dans le volet des courts métrages avec Mauvaises herbes, de Claude Cloutier. Cette production de l’ONF nous entraîne dans un monde surprenant peuplé de plantes carnivores qui changent d’aspect comme un caméléon passe d’une couleur à l’autre.

Dans sa série Focus, le FIFEM a regroupé une vingtaine de films courts ainsi que cinq long métrages en provenance de l’Espagne, de l’Italie et de la Russie, qui sont tous présentés dans leurs langues originales, avec sous-titres français ou anglais.

Enfin, le festival propose une importante sélection d'œuvres offertes gratuitement, dont deux programmes de courts métrages québécois; un pour les 5 ans et plus et l’autre pour les 10 ans et plus. Parmi ceux-ci, notons Les grandes claques d’Annie St-Pierre, qui a été présélectionné cette année dans la course aux Oscars.

La comédienne et animatrice Jessica Barker présidera le jury professionnel, qui est complété par le réalisateur Alain Jacques et par la productrice Mylène Augustin.

➤ Pour consulter la programmation du FIFEM  (Nouvelle fenêtre)