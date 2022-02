Un hiver qui coûtera plus cher pour le déneigement à Saguenay

Alors que Saguenay a reçu presque autant de neige que lors d'un hiver au complet, la Ville s’attend évidemment à devoir payer plus pour le déneigement cette année.

Le budget annuel du déneigement à Saguenay est de 15 M$, en plus d'une réserve d'un million pour les imprévus. L'an dernier, la Ville a bouclé son budget déneigement avec un surplus de 1,8 M$.

Cette année, on s'attend à des surcoûts de 1 à 2 millions. Bon an, mal an, ça risque de se balancer , a envisagé le président de la Commission des travaux publics, Jimmy Bouchard.

Ce qui est particulier cette année, c'est la fréquence des chutes de neige, plus rapprochées, qui compliquent les opérations.

Il a même fallu réduire la cadence des opérations de déneigement ces derniers jours, a révélé le conseiller municipal. Tout le monde est très occupé. En fin de semaine, on a dû donner une certaine période de repos à nos cols bleus et à nos travailleurs. C'est une obligation légale. En termes de temps passé sur la route, il fallait donner une période de repos.

Un hiver difficile

Les déneigeurs privés vivent aussi un hiver plus difficile. Ils doivent également composer avec la hausse des salaires, du coût des équipements, les difficultés de recrutement et l'augmentation du carburant.

Quarante-sept sous d'augmentation du litre comparé à la même période l'an passé. Ça c'est une de nos plus grosses dépenses , a chiffré Nathalie Tanguay, de l’entreprise Déneigement Robin Morin.

Les contrats risquent donc d'augmenter l'an prochain. Il y a à peu près 90 % de mon hiver qui est fait à l'heure actuelle et on n'a pas encore passé les tempêtes du printemps , a-t-elle ajouté.

Encore loin du record

Jusqu’à maintenant, Saguenay a reçu 271 centimètres de neige depuis le début de l’hiver alors que la normale pour l’hiver au complet s’établit à 321 centimètres. Environ une quinzaine de centimètres devraient s’ajouter mardi.

Cependant, c’est encore bien loin du record. En 1942, il était tombé pas moins de… 610 centimètres de neige, selon les données fournies par le météorologue d’Environnement Canada, André Cantin.

Techniquement, Environnement Canada calcule les records pour les mois d’hiver, soit de décembre à février. La station météorologique de la base de Bagotville avait mesuré 435 cm pour ces trois mois, il y a 80 ans, avec 175 cm additionnels tombés avant et après.

Cette année, le total pour ces trois mois est de 213 centimètres, soit environ la moitié du record avec une semaine à faire.

D'après un reportage de Louis Martineau