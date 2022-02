Manifestation : le maire d’Ottawa veut offrir une aide financière aux commerces

Mercredi, ils ont l’intention de présenter au conseil municipal plusieurs motions visant à fournir du soutien et de l’aide financière aux entreprises et aux restaurants du centre-ville établis dans les secteurs les plus touchés par la crise.

Ces mesures ont pour objectif de favoriser le retour des clients qui non seulement ont déserté le centre-ville en raison de la manifestation des camionneurs, mais qui se faisaient plus rare à cause de la pandémie et du confinement.

Les motions qui seront présentées mercredi : Report des taxes foncières pour les commerces de détail et les restaurants ;

Aide financière pour aider le secteur des affaires à publiciser leurs commerces ;

Appui à la Coalition de l’industrie de la musique d’Ottawa pour offrir des spectacles dans les quartiers touchés ;

Gratuité des services de transport en commun desservant les secteurs touchés ;

Stationnement gratuit pendant un mois dans les rues et les garages municipaux situés dans les secteurs touchés. Source : Jim Watson, maire d'Ottawa

Le maire d'Ottawa, Jim Watson (archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Je tiens à remercier tous les conseillers et toutes les conseillères pour leur appui envers ces mesures visant à aider nos petites entreprises à reprendre de la vigueur après cette crise , a écrit le maire dans une lettre adressée aux conseillers municipaux.

L’élue du quartier Somerset, Catherine McKenney, présentera aussi une motion mercredi, pour qu’une partie de la rue Wellington reste fermée à la circulation automobile.

Des pertes importantes

La Librairie du soleil dans le marché By a fermé ses portes quelques jours pendant la manifestation. Même si le commerce a rouvert en semaine, les clients se faisaient rares pendant la manifestation qui a duré une vingtaine de jours.

C’est quand même des pertes importantes, mais on n’a pas fermé au complet , explique son gérant Jean-Philip Guy. Les ventes se sont faites par cueillette, comme lors des confinements obligés par la COVID-19, ou encore, par rendez-vous.

La Librairie du Soleil dans le Marché By à Ottawa, le 21 février 2022 Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

On ne sortait pas non plus. On amenait nos lunchs et on mangeait en dedans , raconte-t-il. C'était encore pire que la pandémie, parce que les rues étaient bloquées partout, les gens n’arrivaient pas à se stationner.

Après une importante opération policière pour faire quitter les manifestants, le commerce souhaite reprendre ses opérations régulières, préconvoi , mardi.

On est vraiment sur notre dernier souffle ici les entreprises

Toute forme d’aide est la bienvenue, estime la directrice générale de la Zone d’amélioration commerciale (ZAC) Vanier, Nathalie Carrier, qui a commenté le programme d’aide de 20 millions de dollars récemment annoncé par le gouvernement fédéral, lors d’une entrevue à Radio-Canada.

Il y a encore beaucoup plus d'aide qui est nécessaire de notre municipalité et surtout de la province , mentionne Mme Carrier.

Nathalie Carrier est directrice générale de la zone d'amélioration commerciale (ZAC) Vanier (archives). Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

« J'ai l'impression que cela fait deux ans qu'on crie à la mort, mais on est vraiment sur notre dernier souffle ici, les entreprises. » — Une citation de Nathalie Carrier, directrice générale de la ZAC Vanier

Les commerçants auront besoin de temps pour se remettre de ces fermetures causées par un centre-ville paralysé, dit-elle, faisant remarquer que les commerçants ont la vie dure depuis deux ans.

Avoir perdu les ventes de la Saint-Valentin et de la fête du Canada, ce sont des ventes très, très, très importantes dans un début d’année fiscale qui est très difficile , souligne Mme Carrier, ajoutant que le Jour de la Famille de lundi n’avait rien avoir avec celui des années passées.

D'habitude, c'est la journée parfaite pour aller faire du patin sur le canal [Rideau], pour profiter des activités du Bal de neige, et on se retrouve justement dans un espace quasi militaire où il n’y a personne qui se promène et les gens ont encore peur de venir , lance-t-elle. C'est vraiment fatal comme histoire d'avoir une fin de semaine de la Famille comme ça à Ottawa.

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson et Charles Lalande