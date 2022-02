La GRC s’apprête à dégeler les comptes bancaires de certains manifestants

En entrevue avec Radio-Canada lundi, deux hauts gradés de la police fédérale ont affirmé que des comptes bancaires de personnes et d’entreprises impliquées dans ces manifestations pourront à nouveau être accessibles, alors que le mouvement de contestation s’essouffle.

On est en train de travailler avec [les banques] pour dégeler les comptes, vu la situation actuelle , affirme le commissaire adjoint de la Gendarmerie royale du Canada GRC , Michel Arcand.

M. Arcand a ajouté que des vérifications seront menées quant à l’endroit où se trouvent les personnes visées par cette mesure, afin qu’il n’y ait pas un risque qu’elles reviennent sur les lieux pour manifester .

La situation demeure quand même volatile , affirme-t-il.

Des manifestations contre les mesures sanitaires ont paralysé le centre-ville d'Ottawa (archives). Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

La semaine dernière, le gouvernement fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence pour aider les forces policières à mettre fin à des manifestations au centre-ville d’Ottawa et à différents postes frontaliers au pays.

Grâce à ces pouvoirs temporaires, la Gendarmerie royale du Canada GRC a travaillé avec différentes banques pour geler les actifs de plus de 220 individus et entreprises soupçonnés d’avoir participé aux manifestations.

Fausse rumeur

Le sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada GRC Michael Duheme a ajouté que la Gendarmerie royale du Canada GRC n’a pas gelé les actifs d’individus pour la seule raison qu’ils avaient envoyé des dons aux organisateurs des manifestations. Il réfutait ainsi des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux lundi, y compris sur le compte Twitter du député conservateur Mark Strahl.

Le but de l’opération, affirme M. Duheme, était de cibler des gens d’influence au sein du groupe, et également de cibler les gens qui étaient sur le site de la manifestation .

Le sous-commissaire de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Michael Duheme, devant la presse lors des manifestations à Ottawa (archives) Photo : Frederic Pepin

M. Duheme a affirmé que les recherches se poursuivent pour identifier des participants aux différentes manifestations, mais il ajoute que le gel de comptes bancaires ne peut se faire qu’en lien avec des activités précises.

« C’est pendant que les gens participent à une manifestation qui a été jugée illégale que nous avons le pouvoir d’aviser les banques de la personne ou de sa compagnie, pour geler les actifs de la compagnie ou de l’individu. » — Une citation de Michael Duheme, sous-commissaire de la GRC

Utilité des mesures d’urgence

Un débat politique houleux a eu lieu à la Chambre des communes ces derniers jours au sujet de l’utilisation par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence.

Les députés à Ottawa ont d'ailleurs adopté lundi soir la motion qui ratifie la Loi sur les mesures d'urgence.

Le sous-commissaire Duheme n’a pas voulu se mêler de cette bataille entre le gouvernement et ses opposants, dont le Parti conservateur du Canada et le Bloc québécois.

Il a toutefois confirmé que la Gendarmerie royale du Canada GRC avait été consultée sur les différents pouvoirs temporaires qui ont été accordés aux forces policières.

On nous a demandé notre input, comme plusieurs autres départements. Nous, on donne notre input et puis on laisse aller la machine au niveau de l’écriture de la législation , explique-t-il. Si demain matin ils décident [de la révoquer], on va retourner aux outils traditionnels.

Quant à savoir exactement comment les nouvelles mesures ont été utilisées, M. Duheme a dit que c’est difficile de quantifier leur utilisation, surtout dans un contexte où les policiers utilisaient aussi des lois existantes et des pouvoirs accordés par les gouvernements municipaux et provinciaux.

Prévenir de futures perturbations

La Gendarmerie royale du Canada GRC ne s’est véritablement impliquée dans la gestion de la crise qu’après que les camionneurs et leurs alliés se soient installés au centre-ville d’Ottawa à la fin janvier. Jusqu’à ce moment-là, le convoi des camionneurs et de divers manifestants était sous la responsabilité de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) et, par la suite, du Service de police d’Ottawa (SPO).

Des policiers du Service de police d'Ottawa (SPO) devant des manifestants au centre-ville d'Ottawa. Photo : Frederic Pepin

Les différents paliers de gouvernement devront réévaluer la meilleure manière de gérer les grandes manifestations au centre-ville de la capitale fédérale, y compris aux alentours du Parlement, dit M. Duheme.