Deux initiatives pour découvrir et protéger le patrimoine nourricier des Îles

Cette initiative, évaluée à environ 230 000 dollars, se décline en deux volets. Le premier vise à sensibiliser les Madelinots à l'importance des terres agricoles.

Nos terres sont très morcelées, donc éparpillées à travers l’archipel. Par ce projet-là, on veut vraiment sensibiliser la population aux richesses que l’on a, aux richesses de ces paysages agricoles, explique Caroline Jomphe, directrice du Bon goût frais des îles de la Madeleine.

Une culture de céréales aux Îles (archives) Photo : collaboration Bon goût frais des Îles

Pour ce faire, un parcours interactif comprenant des panneaux informatifs sera aménagé au centre de l'archipel. Le rôle des terres agricoles y sera notamment expliqué, notamment leur fonction nourricière.

Les Madelinots vont se promener à travers ce parcours et vont apprendre, tout le long, différentes notions agricoles , mentionne Caroline Jomphe.

À l'aide d'indices, les participants seront ensuite appelés à se rendre directement dans les fermes de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. Il s’agira en quelque sorte d’une chasse au trésor, puisque les participants pourront récolter à chaque endroit visité une pièce de casse-tête symbolique.

Les terres agricoles sont morcelées et réparties un peu partout dans l'archipel (archives). Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les consommateurs auront ainsi l'occasion d'aller à la rencontre des entrepreneurs locaux.

« C’est souvent ça, dans les petits milieux : on n’est pas toujours portés à aller visiter nos entreprises agricoles. On les consomme, leurs produits, mais on ne se rend pas nécessairement à la ferme pour visiter et pour en apprendre plus. » — Une citation de Caroline Jomphe, directrice du Bon goût frais des Îles de la Madeleine

Le circuit devrait être dévoilé en 2023.

Le deuxième volet du projet concerne quant à lui la protection du patrimoine nourricier grâce à des outils et des formations.

Ces nouveautés seront mises à la disposition de la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine afin de guider les décisions des élus relativement au développement agricole, par exemple lors de demandes de modification de zonage.

On veut essayer de les aider à prendre une décision plus éclairée et plus appuyée sur les réalités et les enjeux du territoire , explique Mme Jomphe.

Plusieurs partenaires, dont la Communauté maritime, prennent part au montage financier du projet.