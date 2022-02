Fin de l’exploitation des hydrocarbures : bras de fer entre Québec et l’industrie

L'industrie pétrolière menace de poursuivre le gouvernement du Québec s'ils ne parviennent pas à s'entendre sur les compensations offertes aux entreprises pour mettre fin à l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans la province.

L'Association de l'énergie du Québec (AEQ) viendra plaider leur cause, mardi, devant les élus lors des consultations particulières sur le projet de loi 21 qui doit faire du Québec la première administration de l'Amérique du Nord à abandonner toutes les activités de recherche de cette source d'énergie.

Selon des documents que Radio-Canada a pu consulter, l'industrie évoque un bris de confiance sérieux et accuse le gouvernement de violer, deux fois plutôt qu'une, les accords commerciaux conclus au fil des 30 dernières années.

D'une part, les pétrolières s'estiment flouées par le montant des compensations, largement inférieur aux sommes investies, évaluées à plus de 500 millions de dollars. D'autre part, elles reprochent l'absence d'indemnisation pour les occasions d'affaires perdues. Les compensations envisagées sont risibles , évoque-t-on, à tel point que l'image de l'industrie auprès des investisseurs étrangers s'en trouve déjà entachée.

Le projet de loi piloté par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, prévoit une somme de 100 millions de dollars en compensation aux entreprises. Le premier tiers doit servir à la fermeture des puits d'exploration, tandis que le reste servira à rembourser des frais de permis que le gouvernement a exigés aux pétrolières pour qu'elles puissent démarrer leurs activités au Québec.

Par ailleurs, l'industrie exige que le gouvernement du Québec démontre le gain environnemental réalisé grâce à son projet, en soulignant que la province est incapable de préciser à quel moment elle pourra se passer de gaz naturel comme source d'énergie. En attendant, l'AEQ estime qu'il lui en coûtera entre 1 et 2 milliards par année pour continuer d'importer tout son gaz naturel des États-Unis et de l'Ouest canadien.

Trop généreux, selon les partis d'opposition

Si l'industrie considère que le gouvernement va trop loin, elle devra faire face aux tirs groupés des partis d'oppositions qui, eux, estiment qu'il est trop généreux à leur égard.

Lorsque la CAQ a déposé son projet de loi, la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ), Dominique Anglade, a déclaré que les compensations devraient plutôt tendre vers zéro . La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé avait quant à elle comparé les pétrolières à des loups qui tournent autour de la bergerie .

Quant au Parti québécois, le porte-parole en matière d'environnement, Sylvain Gaudreault, avait déploré le bar ouvert offert aux pétrolières. Le PQ a par ailleurs demandé un avis juridique sur la question des accords commerciaux. Selon le Centre québécois du droit en environnement (CQDE), même si la loi pourrait être contestée, elle respecte les accords commerciaux, puisqu'elle ne discrimine aucune entreprise en particulier.

Il y a 182 permis pétroliers et gaziers qui pourraient être révoqués et 62 puits qui seraient à réhabiliter, si la loi était adoptée. Ils sont répartis à parts égales entre la vallée du Saint-Laurent et l’Est-du-Québec.