Crise en Ukraine : tir groupé contre Vladimir Poutine

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a réagi par deux gazouillis successifs en début de soirée, pour annoncer des sanctions mais sans donner de précision.

Le Canada condamne fermement la reconnaissance par la Russie de soi-disant "États indépendants" en Ukraine. C’est une violation flagrante de la souveraineté de l’Ukraine et du droit international. Le Canada soutient l’Ukraine et imposera des sanctions économiques en conséquence , a-t-il écrit, avant d’ajouter que le gouvernement condamnait l’envoi de troupes russes dans ce territoire.

De plus, on rejette et on condamne les décrets russes ordonnant l’envoi de forces militaires en Ukraine. On soutient toujours la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine. Le Canada et ses alliés défendront la démocratie et la volonté des Ukrainiens.

Auparavant, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait déclaré que le Canada, avec ses partenaires et alliés, réagira fermement à ce mépris flagrant du droit international .

Nous nous préparons à imposer des sanctions économiques, distinctes de celles préparées pour répondre à toute nouvelle invasion de l’Ukraine par la Russie , a-t-elle indiqué dans un tweet.

De son côté, le premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé qu’il allait présider mardi une réunion de crise pour décider d’un important paquet de sanctions à introduire immédiatement , selon son porte-parole.

M. Johnson s’est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, auquel il a annoncé que le Royaume-Uni avait déjà établi des sanctions pour viser ceux qui sont complices de violations de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et que ces mesures entreraient en vigueur demain , selon un communiqué du 10, Downing Street.

Le premier ministre a également indiqué qu'il envisagerait d'envoyer davantage de soutien défensif à l'Ukraine , est-il ajouté.

Londres a récemment livré pour la première fois des armes létales à l'Ukraine, sous la forme de missiles antichars.

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi attendre des alliés occidentaux un soutien clair et efficace à son pays face à la Russie.

Nous attendons de nos partenaires des pas de soutien clairs et efficaces , a-t-il déclaré dans une adresse à la Nation. Il est très important de voir maintenant qui est notre vrai ami , a-t-il ajouté.

L’Europe appréhende une coupure du gaz russe

Le président français, Emmanuel Macron, a condamné la décision de Vladimir Poutine réclamé des sanctions européennes ciblées contre Moscou, tout en dénonçant une violation des engagements internationaux de la Russie et une atteinte à la souveraineté de l'Ukraine .

Demande symbolique, car il n'y a absolument aucun espoir que la Russie - qui dispose d'un droit de veto - permette que le Conseil de sécurité adopte le moindre texte. Mais le paradoxe est qu'un membre permanent viole le plus massivement la Charte de l'ONU. Cela mérite d'être exposé à la communauté internationale , a tranché l'Élysée.

Avant de proclamer ces décisions qui enterrent les espoirs diplomatiques français, Vladimir Poutine a appelé Emmanuel Macron pour l'en informer, un entretien visiblement tendu.

La présidence française a indiqué que l'UE commencera à examiner dès demain des sanctions contre des entités et des individus russes. Mais qui, a insisté l'Élysée, les sanctions resteront proportionnées aux opérations au Donbass.

Il ne s'agit pas du paquet de sanctions massives prévues en cas d'invasion russe de l'Ukraine , note l'Élysée. Ceci afin de pouvoir conserver des outils en cas d'aggravation de la situation.

Paris s'efforcera d'éviter un contrecoup sur l'économie européenne, en particulier sur le prix de l'énergie, si Vladimir Poutine décidait en rétorsion de couper des livraisons de gaz dont dépendant en partie plusieurs pays d'Europe.

Le président Poutine a dit au président Macron qu'il n'utiliserait pas l'arme gazière, mais ce qu'il se passe ce soir montre qu'il faut prendre ses propos avec circonspection , ont commenté les conseillers du président français. L'Europe travaille d'ailleurs avec d'autres producteurs de gaz pour éviter un éventuel défaut russe .

Réunion du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l'ONU, à la demande notamment de ses membres occidentaux, tiendra lundi soir une réunion d'urgence publique, selon des sources diplomatiques.

Les pays à l'origine de la requête d'une session d'urgence, qui se sont basés sur une lettre de l'Ukraine à l'ONU, sont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Norvège et l'Albanie, selon les mêmes sources. Le Mexique s'est joint à leur demande, selon un diplomate.

La Russie, présidente en exercice du Conseil de sécurité en février, et qui en maîtrise l'agenda, a voulu imposer une session à huis clos, mais les États-Unis s'y sont opposés, ont précisé à l'AFP des diplomates.

La session se tiendra à 21 h, heure locale.

L'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, Sergiy Kyslytsya, a réclamé la présence d'un représentant de l'Ukraine à cette réunion d'urgence.

Le diplomate ukrainien demande aussi que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, participe à la session d'urgence ainsi qu'un représentant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

Est de l'Ukraine : plus de 3000 violations de la trêve, selon l’OSCE

Les observateurs de l'OSCE ont enregistré en 48 heures plus de 3200 nouvelles violations de la trêve censée être en vigueur dans l'est de l'Ukraine, ont-ils annoncé dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi.

De vendredi soir à dimanche soir, les observateurs de l'OSCE ont recensé 2158 violations dans la région de Donetsk et 1073 dans celle de Lougansk, commises en partie par les séparatistes prorusses en guerre contre Kiev.