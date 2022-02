STS : Jean-Luc Roberge rencontré prochainement dans le cadre de l’enquête interne

Sa suspension pour une durée indéterminée avait été votée par le conseil d'administration le 10 février, dans la foulée du dépôt du rapport de la vérificatrice générale de Saguenay qui a relevé des lacunes importantes au sein de la Société de transport du Saguenay STS .

Lors de cette assemblée extraordinaire, le conseil d’administration avait mandaté un expert en gestion afin de mener une enquête interne visant à évaluer le rôle du directeur général dans les lacunes soulevées au sein de l’organisation par la vérificatrice générale Sylvie Jean.

Les membres du conseil d’administration ont abordé lundi les prochaines étapes à venir dans ce dossier et les suites à donner aux 70 recommandations émises par la vérificatrice générale, lors de la première assemblée ordinaire tenue depuis la suspension de Jean-Luc Roberge.

Le vice-président du conseil d’administration, Michel Tremblay, rencontrera l’avocat mandaté dans le dossier au courant des prochains jours afin de faire un suivi.

C’est sûr qu’on va rencontrer M. Roberge dans les prochains jours, puis on va lui poser des questions et on va regarder ce qui a été fait, a-t-il mentionné, à la suite de l’assemblée tenue à huis clos. Puis, selon les recommandations de la vérificatrice générale, voir si tout est beau, s’il y a eu des fautes, ou si tout est correct. C’est là-dessus, après ça, que le conseil d’administration va prendre une décision.

Le directeur général de la Société de transports du Saguenay, Jean-Luc Roberge, a été suspendu avec solde pour une durée indéterminée le 10 février. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Le vice-président du conseil d'administration estime que Jean-Luc Roberge pourrait réintégrer ses fonctions rapidement, si les conclusions de l’enquête interne lui sont favorables. Ou s’il y a plus des recherches approfondies à faire, ça peut retarder un petit peu , a-t-il indiqué.

Michel Tremblay assure l’intérim à la tête du conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay STS , alors que le président Jean-Marc Crevier est absent depuis la mi-février. Le conseiller municipal est en congé de maladie, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec le dépôt de la vérificatrice générale, a assuré M. Tremblay.

Lors de la séance de lundi, aucun élu n’a d’ailleurs été nommé pour remplacer Éric Simard, qui a annoncé sa démission comme conseiller municipal la semaine dernière, et qui siégeait au conseil d’administration de la Société de transport du Saguenay STS .

Accompagnement possible par une firme d’avocats

Les membres du conseil d’administration se pencheront également sur les services d’une firme d’avocats, Trivium, visant à les accompagner dans l’application des recommandations du rapport de la vérificatrice générale.

L’exécutif [de Saguenay] avait voté une firme d’avocats pour venir nous aider pour regarder les recommandations, sauf qu’on va les rencontrer cette semaine. Ce n’est pas sûr qu’on va prendre l’offre de services, a exposé Michel Tremblay. On va regarder avec eux autres, on va leur demander c’est quoi qu’ils nous offrent et nous ce qu’on a vraiment besoin.

C’est très bien parti , assure Michel Tremblay

La vérificatrice générale s’est penchée pendant un audit de 14 mois sur la gouvernance et les pratiques de gestion de la société de transport, ainsi que sur l’entretien des véhicules.

Michel Tremblay estime que les recommandations qui concernent l’entretien pourront être appliquées rapidement. C’est très bien parti, a-t-il assuré. Dans les 70 résolutions, il y en a plusieurs qui ne sont pas dures à régler.

Un travail a également débuté au sujet des orientations stratégiques de l’organisation. Dans le plan stratégique, tout ça, oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire déjà , a-t-il précisé.

L'élu souligne d’ailleurs que le directeur général adjoint, Frédéric Michel, qui assure l’intérim à la direction générale, fait un excellent travail .