Loi sur les mesures d’urgence : le Sénat pourrait trancher d’ici vendredi

Celle-ci a été déposée au Sénat lundi après-midi, après la fin d'une période de relâche des travaux.

Si la motion en venait à être défaite, les pouvoirs extraordinaires décrétés par le gouvernement en vertu de la Loi sur les mesures d'urgence seraient annulés.

Déjà, lundi soir, les sénateurs pouvaient commencer à se faire une tête sur le sujet. Alex Cohen, directeur des communications du ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a indiqué à La Presse canadienne qu'une séance d'information était offerte aux représentants du Sénat au cours d'un appel en soirée.

Le ministre de la Justice, David Lametti, et le ministre associé aux Finances, Randy Boissonnault, prenaient aussi part à cet appel, a précisé M. Cohen.

Un vote d'ici vendredi

Les sénateurs ont par ailleurs adopté une motion, lundi, modifiant le calendrier du Sénat. Ainsi, les représentants de la Chambre haute se saisiront entièrement de la question des mesures d'urgence sans interruption, à l'exception de courtes pauses.

Cette motion entérinée stipule aussi que le Sénat siégera de 9 h à 21 h pour les journées de mardi, mercredi, jeudi et vendredi.

Le vote sur l'invocation de la Loi sur les mesures d'urgence pourrait toutefois survenir avant vendredi. Cela se produira lorsque tous les sénateurs et leaders de groupes sénatoriaux auront épuisé leur temps de parole respectif, a expliqué Chloé Fedio, directrice des communications au Bureau du représentant du gouvernement au Sénat.

Le temps de débat et la mise aux voix varieront donc en fonction du nombre de sénateurs souhaitant prendre la parole.

Un premier vote en Chambre

Une motion de ratification de la Loi sur les mesures d'urgence – similaire à celle déposée au Sénat – sera vraisemblablement adoptée lundi soir à la Chambre des communes.

Les élus du Nouveau Parti démocratique entendent voter en faveur, ce qui assurera une majorité de voix aux libéraux s'ils votent tous, eux aussi, dans le même sens.

Nous avons pris une décision en équipe d'appuyer cela avec réticence , a reconfirmé le chef néo-démocrate Jagmeet Singh en point de presse.

Comme il le dit déjà depuis plusieurs jours, il a réitéré que ses troupes étaient prêtes à retirer cet appui, par la suite, si elles en viennent à considérer que les mesures d'urgence ne sont plus nécessaires, notamment.

Justin Trudeau louvoie

Appelé à dire si les libéraux allaient voter en suivant une ligne de parti, le premier ministre Justin Trudeau n'a pas répondu clairement durant un point de presse.

Le chef libéral a aussi été appelé à préciser s'il considérait le vote de ratification, qui a obtenu l'approbation de la Chambre des communes, comme un vote de confiance.

Je ne peux pas imaginer que quiconque vote contre [cette motion] exprime autre chose qu'un profond manque de confiance à l'égard de la capacité du gouvernement à assurer la sécurité des Canadiens à un moment extrêmement important , a-t-il offert comme réponse.

Le gouvernement de Justin Trudeau a invoqué la Loi sur les mesures d'urgence, la semaine dernière, pour la première fois dans l'histoire du Canada. Les pouvoirs exceptionnels, activés par décret, sont en vigueur pour une période de 30 jours, à moins d'un renouvellement.