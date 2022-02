Entre soulagement et frustration chez les patients infertiles du Québec

Il n’était pas encore 10 h lundi et Marie-Pier Fortin recevait un appel de sa clinique de fertilité. Procréa à Québec lui proposait de commencer sa fécondation in vitro ce mois-ci.

J’ai dit : "Oui évidemment! Avec grand plaisir!" Je commence donc la stimulation ovarienne demain. On peut dire qu'ils n'ont pas perdu de temps! , dit la femme dans la trentaine.

Les cliniques privées de fertilité du Québec ont repris leur service lundi après s’être entendues avec le gouvernement dimanche sur le prix de la composante technique d'une fécondation in vitro. Sur une période de trois mois, l'offre du ministère de la Santé est passée de 3900 $ à 6600 $.

Insatisfaites du barème de prix proposés au départ, les cliniques avaient interrompu leurs services lors de la mise en vigueur du nouveau programme de procréation assistée en novembre.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, n’est pas prêt à en endosser la responsabilité.

Il a fallu convaincre les fertologues d’ouvrir leurs livres, ce qui n’était pas le cas auparavant , soutient-il.

Délais occasionnés

Malgré la reprise des services, les patients n’auront pas tous la même chance que Marie-Pier Fortin. D'autres délais sont à prévoir.

En entrevue avec Radio-Canada pour la première fois depuis le début du conflit, le Dr François Bissonnette, président de l’Association des fertologues du Québec (AFQ), ne cache pas qu'il n'y a pas de temps à perdre.

J'ai bon espoir qu'on va avoir réussi à absorber ce brouhaha-là dans les six prochains mois , dit l’homme qui est aussi directeur médical de la clinique Ovo.

Il tient à remercier les patientes pour leur résilience au cours des derniers mois, lui qui assure avoir interrompu les services de sa clinique pour leur bien. Il refuse aussi d'en être tenu responsable. Je suis profondément désolée pour tous ces délais qui nous ont été imposés , dit-il.

Des centaines de patients de chez Ovo sont d’ailleurs toujours dans l’impasse. Seules les fécondation in vitro FIV ont recommencé. Les inséminations artificielles sont toujours en veilleuse, alors que Procréa a recommencé à offrir tous ses services couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ .

La question des inséminations n’est pas réglée. Il s’agit encore une fois de la modification de la subvention. [...] On espère que cette fois-ci le gouvernement accélérera son processus décisionnel , se justifie-t-il.

Je me sens autant, sinon encore plus dans le noir depuis l'annonce d'hier. Je me sens abattue. Est-ce que maintenant que la majeure partie du conflit est réglée, moins d'attention sera portée sur les enjeux restants, et les discussions s'étireront? , s’interroge une cliente d'Ovo qui a requis l’anonymat, puisque son entourage et ses collègues ne sont pas au courant de ses démarches.

En effet, avec le règlement de la fécondation in vitro FIV , c’est terminé la table de négociation. La décision est dans le camp du gouvernement , poursuit le Dr Bissonnette.

En plus des délais supplémentaires, les patients doivent s'attendre à payer davantage pour les services non couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec RAMQ . Chez Procréa, par exemple, les échographies de réserve ovariennes passent de 160 $ à 225 $, les prises de sang, de 75 $ à 85 $.

Les augmentations ne sont pas en raison du prix du programme. Nous avons refusé une telle éventualité , assure le médecin.

Délai de grâce

Quant aux femmes qui, pendant le conflit, ont atteint l'âge limite pour bénéficier du programme, le ministre se veut rassurant. Un délai de grâce leur sera accordé jusqu’au 31 décembre 2022 pour se prévaloir de leur cycle gratuit de fécondation in vitro FIV .

Je suis tellement soulagée! J'avais presque fait mon deuil sur ça, donc je suis extrêmement contente qu'ils ne nous aient pas oubliées , dit Stephany Westover.

Le 15 novembre, à 40 ans, elle s’apprêtait à entamer son cycle de fécondation in vitro FIV couvert par le nouveau programme. En janvier, elle a eu 41 ans, l'âge limite pour en bénéficier.

Chaque clinique déterminera l’ordre de priorité des patients. Chez Ovo, ce sera selon le moment des inscriptions, avec quelques exceptions.

Définitivement, il y aura une priorisation pour celles qui voient leur échéancier tomber. Un peu comme quelqu’un qui arrive à l’aéroport et que son avion va partir dans pas long, eh bien, ces gens-là vont passer devant la file d’attente , explique François Bissonnette.

Programme pérenne

Même si les parties se sont entendues pour six mois, le ministre Carmant assure que le programme de procréation assistée sera pérenne.

Probablement que ç'a été réglé pour six mois pour des raisons de négociation. C’est quelque chose qu’on va renouveler de façon permanente. Il n’est pas question de reculer sur cette entente-là , affirme-t-il.

D’ailleurs, pour que plus de patients aient accès à des services de procréation assistée près de chez eux, Lionel Carmant a signé des ententes la semaine dernière avec des hôpitaux régionaux. Il sera désormais possible, selon lui, d’obtenir une insémination artificielle en Estrie, au Bas-Saint-Laurent ou au Saguenay.

Presque la totalité des centres de procréation assistée publics ou privés se trouve dans la région de Montréal.