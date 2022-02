Retour à la normalité pour le Marathon Baie-des-Chaleurs

Les directives de la santé publique autorisent le Marathon Baie-des-Chaleurs à admettre autant de participants que désiré sur la ligne de départ de sa neuvième édition. Ainsi, le comité organisateur a choisi de revenir à la formule qui prévalait avant la pandémie de COVID-19.

Alors qu'environ 2000 dossards étaient disponibles lors de la dernière édition régulière en 2019, le nombre de participants sera tout de même réduit en raison, entre autres, de l’incertitude qui prévalait au moment des préparatifs.

« On s’est mis une limite à 1500 inscriptions, considérant le fait qu’on ne savait pas trop comment s’enligner. De retour après deux ans, on est peut-être un peu rouillés. […]. On veut faire ça simple, [de façon] sécuritaire et pour que tout le monde puisse y trouver son compte. »