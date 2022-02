Une pièce de théâtre musicale en hommage à Clémence DesRochers

L’actrice, chanteuse et humoriste Clémence DesRochers fait l’objet d’un spectacle itinérant produit par la troupe du Théâtre de l'Oeil Ouvert. Intitulée Clémence, la pièce aura sa première représentation mardi sur l’île de Montréal. La tournée québécoise, qui fera escale dans une vingtaine de villes, se conclura le 13 décembre à L’Assomption.

L'œuvre et la vie de l'artiste de 88 ans ont fasciné Jade Bruneau, directrice artistique du Théâtre de l'Oeil Ouvert, qui assure également l’interprétation et la mise en scène de Clémence. Elle est accompagnée sur scène d'un acteur-narrateur, Simon Fréchette-Daoust, et du pianiste Marc-André Perron.

À l’aide d’un décor minimaliste, le trio illustre en parole, en musique et en mouvement divers personnages issus de l’imagination de Clémence DesRochers. Le spectacle se veut la création d'une nouvelle parole féminine et engagée, inspirée de celle de Clémence , indique l'Oeil Ouvert par voie de communiqué.

« Comment une si petite femme pouvait, à cette époque, avoir si peu de pudeur et autant d'assurance, de courage, d'aplomb, d'audace et devenir l'une de nos premières féministes militantes? » — Une citation de Le Théâtre de l'Oeil Ouvert

Clémence DesRochers en 1989. Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Née en 1933 à Sherbrooke, Clémence DesRochers est une artiste touche-à-tout. C'est la série pour enfants Rodolphe, diffusée à Radio-Canada à compter de 1956, qui marque le début de sa vie professionnelle. Plus tard, on la découvre dans le feuilleton La famille Plouffe, le premier grand succès de la télévision québécoise.

Au cours des années 1960, elle contribue à frayer la voie aux artistes des boîtes à chansons du Québec et signe le livret de ce que l'on considère aujourd'hui comme la première comédie musicale de la province, Le vol rose du flamant.

Clémence est basé d’après un texte original écrit par Laurence Régnier, fondatrice du Théâtre du Fol Espoir. La pièce intègre également dans son corpus des paroles de chansons et des monologues de Clémence DesRochers, ainsi que des entrevues et témoignages de personnalités qui ont connu l’artiste, ou analysé son apport à la culture québécoise.

La création du spectacle a d’ailleurs obtenu l'aval de Clémence DesRochers, qui dit avoir été sincèrement touchée par la démarche artistique de Jade Bruneau et de son équipe.

