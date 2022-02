Des installations d’art public à l’honneur sur une plage torontoise

L’événement, qui présente sa huitième édition, propose des créations d’étudiants ainsi que les gagnants d’une compétition internationale. Les petits comme les grands devraient y trouver leur compte.

Le résident des Beaches Alex Eddington avait très hâte d’aller voir l’exposition avec ses enfants.

« C’est joyeux! J’aime voir autant de gens sur la plage. Ça faisait longtemps. J’aime l’art qui part d’idées simples. C’est invitant pour le public. » — Une citation de Alex Eddington, résident des Beaches

Alex Eddington assiste à l'exposition Winter Stations avec sa famille chaque année. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

Cette année, les créateurs ont dû respecter un thème précis : celui de la résilience. Certaines installations sont l'œuvre d’artistes internationaux, qui ont dû soumettre leur idée à l’organisation de l’événement dans l'espoir d'être sélectionnés.

D’autres ont été conçues par des étudiants de l’Université Ryerson, de l’Université de Toronto et de l’Université de Guelph.

Selon l’une des organisatrices, Dakota Wares-Tani, le thème choisi représente bien la force et la confiance de la population, qui a été touchée par la pandémie .

L'organisation explique que les designs gagnants ont été sélectionnés parmi des centaines de projets . Tous les créateurs ont été invités à incorporer les chaises de sauveteurs le long de la plage dans leurs installations artistiques hivernales temporaires .

Une équipe du département d’architecture de l’Université Ryerson a conçu une installation, appelée S’winter Station. Les étudiants ont transformé des serviettes de plage en panneaux, qui contrôlent l’entrée de la lumière. L'idée était d'utiliser des objets associés à l'été en plein hiver pour symboliser la résilience. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

Un exemple de résilience

Pour illustrer la résilience, des étudiants de l’École de design environnemental et de développement rural de l’Université de Guelph ont par exemple conçu une installation, nommée One Canada, en hommage aux communautés autochtones, car celles-ci ont résisté à l’adversité et persévéré à travers des générations de politiques coloniales oppressives .

Nous voulions montrer une œuvre qui représente le concept d’unité au Canada et c’est ce qu’on a fait , explique Connor Winrow, qui fait partie de l’équipe de création.

L'installation One Canada met de l'avant la couleur orange, portée entre autres à la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. « Le motif des cordes rend hommage à la création de tambours », selon les créateurs. Photo : Radio-Canada / Stella Dupuy

L’événement Winter Stations a eu lieu pour la première fois en 2015 et était une idée des studios d’architecture RAW Design, Ferris + Associates et de la firme spécialisée en art public Curio.

L’exposition se déroule jusqu’au 31 mars à Toronto.