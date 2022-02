Des camionneurs d’origine sud-asiatique n’affichent pas leur appui aux convois

Des camionneurs d’origine sud-asiatique affirment qu'ils ne partagent pas les revendications des camionneurs qui ont manifesté bruyamment contre les mesures sanitaires à Ottawa et près de plusieurs postes frontaliers.

D'abord, leur communauté a largement adopté la vaccination contre la COVID-19, dit Statistique Canada. À titre d’exemple, à Brampton, en Ontario – où beaucoup de résidents récents viennent de l’Inde et du Pakistan –, le taux de vaccination est de 92,5 % chez les personnes âgées de 5 ans et plus.

Ensuite, ils donnent la priorité aux conditions d’emploi et aux salaires.

« Ils ne veulent pas nous écouter », dit Lovepreet Singh, un camionneur albertain qui a perdu une semaine de travail parce que les manifestants l'empêchaient de conduire son poids lourd aux États-Unis. D’après lui, non seulement leurs revendications ne l’interpellent pas, mais il a aussi fait l’objet de commentaires désobligeants, du genre rentre chez toi , en faisant allusion à ses origines.

Le fondateur de l’Alliance de l'Asie du Sud pour la santé mentale, Kulpreet Singh, qui a lancé une campagne de financement pour la communauté sud-asiatique, souligne que les camionneurs se sentent marginalisés devant les voix de l’extrême droite qui se sont emparées des manifestations.

Or, selon Statistique Canada, les camionneurs d’origine sud-asiatique représentent 16 % de ces travailleurs au pays, alors qu'ils n'étaient que 2 % en 1996, À Toronto et Vancouver, plus de la moitié d'entre eux sont originaires de l’Asie du Sud.

Kulpreet Singh, de l'Alliance de l'Asie du Sud pour la santé mentale, dit que les camionneurs de sa communauté sont désemparés devant les voix d'extrême droite qui s'emparent des mesures sanitaires. Photo : Kulpreet Singh

Le camionneur Lovepreet Singh envisage de quitter la profession. J’ai eu de nombreuses mauvaises expériences ces derniers mois , affirme-t-il.

Cependant, si M. Singh et d'autres collègues décident de ne plus conduire de poids lourds, la profession en sera pénalisée, car presque 23 000 emplois de camionneurs n’étaient pas pourvus au troisième trimestre de 2021, soit un nombre historiquement élevé, selon Statistique Canada.

RH Camionnage Canada s’attend même à 55 000 postes à pourvoir en 2023, car les jeunes, les femmes et les retraités quittent la profession en grand nombre.

Tout cela alors que le nombre de livraisons en camion a fortement grimpé au Canada en raison des nombreux achats effectués en ligne pendant la pandémie.