Manifestations de Québec et Ottawa : même message, résultats différents

Malgré des affiches et drapeaux identiques, les images en provenance de Québec et Ottawa étaient complètement différentes cette fin de semaine. Toutefois, les demandes et reproches des participants sont similaires, et traduisent une frustration grandissante envers les mesures sanitaires. La ville de Québec n’est donc pas à l'abri de sa propre occupation, selon des experts.

D’un côté, les manifestants ont pour une deuxième fois en quelques semaines quitté les lieux après deux jours de manifestations pacifiques et festives, sans grands débordements. De l’autre, ils ont été chassés du centre-ville dans un climat de tension après plus de 20 jours d’occupation.

Mais les demandes sont les mêmes : les manifestants réclament la fin des mesures et de l’urgence sanitaires. Selon le directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation (CEFIR), l'issue différente de la manifestation provient tout simplement de la gestion plus serrée de l’événement par la Ville de Québec et son corps policier.

Les groupes en question sont des groupes qui aiment bien faire réagir. Ils aiment ça quand la police est plus sévère avec eux parce qu’ils peuvent jouer les martyres. Donc il s’agit de faire un contrôle particulier de ces groupes-là , affirme Martin Geoffroy, qui estime que les événements d’Ottawa pourraient se reproduire à Québec si l’encadrement policier est modifié.

Les forces de l'ordre ont mis un terme aux manifestations contre les mesures sanitaires qui duraient depuis 24 jours à Ottawa. (Archives) Photo : Frederic Pepin

Le sociologue croit d’ailleurs qu’il faudra surveiller le déroulement des prochaines semaines. Dans la mesure où les personnes estiment qu’elles n’ont pas été écoutées ou qu’elles n’ont pas atteint leur objectif, ben ils peuvent s’imaginer qu’il faut la prochaine fois frapper encore plus fort , ajoute-t-il.

Par ailleurs, en entrevue à RDI, le maire de Québec Bruno Marchand est revenu sur les événements de la fin de semaine, remerciant à nouveau les agents du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), et soulignant l’attitude des participants qui ont très bien fait ça dans la très grande majorité .

Il a toutefois dit espérer que les opposants aux mesures n’en feront pas une habitude. Il y a des coûts à ça, il y a beaucoup de services qui sont touchés par ça. […] Il y en a du monde pour que ça se déroule bien! , a-t-il affirmé.

Des dizaines de policiers surveillaient les manifestants à Québec cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Un mouvement qui ne s’essouffle pas

Malgré le plan de déconfinement présenté par le premier ministre François Legault, les participants aux manifestations de la fin de semaine à Québec ont encore une fois été nombreux, signe que le mécontentement ne s'essouffle pas.

Selon la professeure au département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal Catherine Des Rivières-Pigeon, la perception de l’efficacité des mesures sanitaires et des risques liés à l’infection à la COVID-19 semble avoir pris une nouvelle tournure dans les derniers mois.

Le taux de vaccination étant élevé, plusieurs personnes avaient l’impression que le déconfinement du printemps dernier était le bon, selon elle. Même si à court terme on voit qu'il y a des mesures qui tombent tranquillement, ça [la frustration] peut venir du fait qu’on a déjà vécu un déconfinement puis un reconfinement , ajoute-t-elle.

À Ottawa comme à Québec, le message des manifestants était similaire. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

L’anthropologue et chercheuse à l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) Ève Dubé, qui suit quotidiennement les mouvements d’adhésion aux mesures sanitaires, estime qu’il s’est probablement installé un certain cynisme chez certaines personnes, qui contestent de plus en plus les mesures en place. Ce qu’on observe c’est que durant la 5e vague, il y a eu une augmentation d’adhésion, mais qui n’a pas perduré , explique-t-elle.

Dans ses analyses, Ève Dubé remarque aussi que les craintes face à la COVID-19 diminuent chez les personnes qui ont déjà été infectées par le virus. Ils peuvent être moins motivés à suivre les mesures parce qu’ils sont moins inquiets des risques que ça pourrait avoir .

Pendant que plusieurs pays comme le Danemark amorcent un déconfinement presque total, l’envie de se comparer est aussi bien présente. Mme Des Rivières-Pigeon croit que cela peut également contribuer à augmenter la grogne. Elle indique toutefois qu’il faut rester prudent lorsque l’on compare notre situation à celle des autres États, étant donné le nombre important de facteurs à prendre en considération.