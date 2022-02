David Weiser sera membre du comité exécutif à part entière

M. Weiser a expliqué qu’il se sentait moins attaché à son ancienne équipe avec les départs de Régis Labeaume et de Marie-Josée Savard, celle qui l’a recruté en politique. À l'heure où on se parle, il n'y a plus d'Équipe Marie-Josée Savard, plus d'Équipe Labeaume. On est dans une nouvelle ère politique et la meilleure façon pour moi de faire ce que je voulais faire c'est de faire le changement , a expliqué le principal intéressé lors d’un point de presse lundi après-midi.

Depuis son élection, David Weiser siégeait au comité exécutif à titre de membre associé. Il prenait donc part aux rencontres uniquement lorsque le vivre ensemble était le principal sujet à l’ordre du jour. Selon lui, il s’agit d’un dossier transversal et la seule façon pour lui de mener sa vision à terme était de se joindre à Québec forte et fière (QFF).

Le vivre ensemble pour le vivre ensemble, ce n'est pas une fin en soi. C'est vraiment de l'appliquer dans les différents secteurs , a poursuivi David Weiser en précisant que c’est lui qui avait approché le maire plutôt que l’inverse.

« En devenant membre du comité exécutif à part entière, c'est la meilleure façon de continuer à être outillé pour continuer à servir les citoyens. » — Une citation de David Weiser, conseiller de Québec forte et fière responsable du vivre ensemble

Au lendemain de sa victoire à la tête d’un conseil minoritaire, Bruno Marchand s’était engagé à ne pas faire de maraudage auprès des autres partis pour tenter de donner la majorité à sa formation politique. Il n’a toutefois pas hésité une seconde lorsque le conseiller du Plateau a proposé de se joindre à Québec forte et fière QFF .

Les compétences de David, son expérience, les raisons de son engagement font en sorte que son arrivée comme membre à temps plein du comité exécutif nécessairement nous rend meilleurs, rend la ville meilleure , a déclaré Bruno Marchand en vantant le parcours de son nouveau conseiller, qui s’est notamment fait connaître pour ses appels à la tolérance dans la foulée de la tuerie à la mosquée de Québec.

Ça ne fonctionne pas

Le chef de l’opposition, Claude Villeneuve, voit le départ de David Weiser comme un signe que le système pour intégrer des membres des autres partis dans le comité exécutif a de sérieuses lacunes. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est que la formule que le maire a proposée ça ne fonctionne pas, ce n'est pas satisfaisant.

J'aimerais entendre le maire sur les raisons pour lesquelles il estime que l'espace qu'il a donné à son membre de l'exécutif n'était pas suffisant pour qu'il puisse faire son travail. Parce que moi j'en ai un membre associé de l'exécutif, qui s'appelle Véronique Dallaire, et elle fait dire que quand un membre associé de l'exécutif est proactif, il n'a pas de misère à les faire avancer ses dossiers.

Avec maintenant huit conseillers à l’hôtel de ville, Claude Villeneuve juge que ce départ n’affectera pas le rapport de force de l’opposition officielle. Quand je calcule ce qui fait notre succès depuis l'élection, on est exactement au même niveau de force aujourd'hui qu'on l'était hier. Le chef estime que son équipe a réussi jusqu’à présent à s’imposer dans le débat politique par la force de nos propositions, par la connaissance qu'on a des rouages de la Ville , davantage que par la force du nombre.

C’est un deuxième départ pour l’opposition. Steve Verret a choisi dès l’assermentation de siéger comme indépendant afin d’accéder au comité exécutif.

Une alerte-smog

De son côté, la chef de Transition Québec met de l’avant la mise en place d’une alerte-smog à Québec. Jackie Smith fait valoir que sans la diffusion d’une alerte, il devient difficile pour les gens qui possèdent des appareils de chauffage au bois de se conformer à la réglementation qui interdit leur utilisation par temps de smog.

Dans un avis de proposition déposé au conseil municipal, Mme Smith demande aussi à la Ville de dresser un meilleur inventaire des appareils de chauffage à combustible solide en rendant leur déclaration obligatoire. Il s’agit selon elle de corriger les angles morts dans la réglementation pour lutter contre les épisodes de smog à Québec.

L’an dernier, la Ville de Québec a adopté un règlement pour interdire l’utilisation des poêles à bois non certifiés sur son territoire à partir de 2026. Ces appareils sont une importante source de particules fines dans l’air.