La période de réflexion de Jean Charest est terminée et il est « en marche » pour se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada, selon les informations obtenues par Radio-Canada.

Jean Charest peaufine son plan pour se lancer dans la course et les derniers morceaux du casse-tête sont en train de se mettre en place, selon des sources conservatrices au fait des préparatifs.

On a des appuis dans toutes les provinces. Les gens vont être surpris des appuis qu’on reçoit, même dans l’Ouest canadien , indique un partisan de la candidature de Jean Charest.

De son côté, la chroniqueuse du National Post et consultante Tasha Kheiriddin ne se demande plus si elle va se lancer dans la course, mais quand serait le bon moment de le faire , selon plusieurs sources conservatrices, y compris au sein de sa campagne.

Le droit de changer d'idée à la dernière minute

On s’organise. Nous sommes en train de monter la structure de campagne dans chaque province , indique une source haut placée au sein de la campagne de Mme Kheiriddin. Nous sommes prêts à partir. Mais la décision finale dépendra beaucoup des règles qui seront choisies par le parti.

L'entourage de Jean Charest avait confirmé, il y a deux ans, l'authenticité d'une vidéo dans laquelle il annonçait sa candidature pour succéder à Andrew Scheer à la tête du Parti conservateur. Il avait finalement passé son tour. Photo : Capture d’écran - YouTube

Dans le camp de Jean Charest aussi, on se réserve le droit de changer d’idée à la dernière minute. Tant que ce n’est pas annoncé, tout peut arriver , souligne une source conservatrice. Il y a deux ans, Jean Charest avait enregistré sa vidéo de lancement de campagne, pour finalement choisir de ne pas se présenter.

Nous vous informons que M. Charest n’accorde pas d’entrevues , indique pour sa part son adjointe exécutive chez McCarthy-Tétreault, Chaghig Torikian.

Patrick Brown, Peter MacKay, Leslyn Lewis

Le maire de Brampton et ex-chef du Parti conservateur de l’Ontario, Patrick Brown, songe également à lancer son chapeau dans l’arène, selon nos sources. Mais la venue d’élections municipales en novembre en Ontario complique sa prise de décision. Il pourrait tout de même prêter son organisation politique à un candidat, comme il l’a fait pour Peter MacKay en 2020.

M. MacKay, qui est arrivé deuxième derrière Erin O’Toole en 2020, n’a pas encore rejeté l’idée de se présenter à nouveau. La députée Leslyn Lewis, qui représente l’aile religieuse du parti et qui a terminé troisième lors de la dernière course, prépare aussi son équipe.

Pour le moment, le seul candidat déclaré est le député de Carleton, Pierre Poilievre.

À la recherche d’appuis et d’argent

Ex-premier ministre libéral du Québec, de 2003 à 2012, et ancien ministre fédéral sous Brian Mulroney, au sein du Parti progressiste-conservateur qu'il dirigera de 1995 à 1998, Jean Charest est courtisé par de nombreuses personnes de toutes allégeances politiques, tant des conservateurs progressistes que des libéraux plus à droite.

Avec son expérience à l’international, dans le milieu des affaires et en politique, c’est un incontournable. Et en plus, c’est un débatteur redoutable qui donnerait du fil à retordre à Justin Trudeau , estime un conservateur qui appuie sa possible candidature.

De leur côté, des partisans d’une candidature de Tasha Kheiriddin estiment qu’elle est un canevas vierge, sans bagage politique ou de casseroles comme Jean Charest . Par exemple, le fait que c’est un ex-premier ministre libéral ou que lui et sa firme d’avocats conseillaient Huawei au moment où deux Canadiens étaient détenus en Chine.

L’équipe de Tasha Kheiriddin indique avoir été contactée par des anciens membres qui reviendraient au parti et des non-membres qui considéreraient voter conservateur si Tasha était la cheffe , indique une source au sein de sa campagne.

Le comité organisateur de la course à la direction du Parti conservateur doit annoncer bientôt les règles que les candidats devront respecter, comme la mise de fonds et le nombre de signatures nécessaires pour se lancer officiellement dans la course, et les limites de dépenses.

Plus la course est courte, la mise de fonds importante et le nombre de signatures élevé, plus cela désavantagera les candidats de l’extérieur.

Un vote en juin deviendrait un couronnement pour Pierre Poilievre , estime une source conservatrice. Ce qui pourrait dissuader certains candidats potentiels.

N’importe qui, sauf Pierre

On entend en coulisse qu’un mouvement N’importe qui, sauf Pierre s’organise dans les cercles progressistes afin de barrer la route à Pierre Poilievre, le seul candidat officiellement déclaré jusqu’à maintenant.

Des conservateurs estiment que sa vision très à droite du conservatisme et son appui au convoi des camionneurs font de lui un candidat difficile à vendre dans les régions urbaines du Québec et de l’Ontario.

Les gens en ont assez du populisme de style républicain, ça ne peut plus continuer si on veut gagner , confie une source conservatrice qui appuie Jean Charest. Face à la crise d’unité nationale et de problème de cohésion sociale au pays, nous avons besoin d’un chef qui unit, pas qui polarise , estime-t-elle.