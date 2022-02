De 20 à 35 centimètres de neige attendus en Abitibi-Témiscamingue

Environnement Canada publie d’ailleurs un bulletin météorologique spécial.

Des précipitations de neige sont attendues dès la nuit prochaine et vont se poursuivre toute la journée de mardi. Tout devrait rentrer dans l’ordre mercredi matin.

On prévoit au cours de la nuit un 5 centimètres et ça se poursuit demain toute la journée, donc une accumulation totale quand même significative, on parle d’une bonne vingtaine de centimètres pour l’Abitibi et si on va dans le sud du Témiscamingue, on pourrait aller chercher jusqu’à 30, peut-être même 35 centimètres de neige , explique André Cantin, météorologue à Environnement Canada.

De fortes rafales de vent pourraient aussi provoquer de la poudrerie par endroit.

Demain toute la journée, on prévoit des vents nord-est de 20 à 40 kilomètres par heure (km/h) et même des rafales de 50-60 km/h au Témiscamingue , précise André Cantin.

Transport Québec conseille d'ailleurs aux automobilistes de bien planifier leurs déplacements et de consulter le site Québec 511 pour connaître les conditions routières.

« Les fortes précipitations de neige attendues, couplées à des vents importants, auront une incidence sur les déplacements puisque plusieurs axes routiers seront touchés. Dans ce contexte, les conditions routières pourraient varier très rapidement, ce qui nécessitera une vigilance accrue de la part des automobilistes », précise le ministère par voie de communiqué.

Dans le sud du Québec, Environnement Canada prévoit un mélange de neige et de pluie verglaçante pour les prochaines heures.