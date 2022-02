Un objectif de réduction des déchets probablement pas atteint sur les glaces de La Baie

Environ une quarantaine de stations de tri avaient été installées au début de la saison de pêche blanche sur la baie des Ha! Ha! Elles comprennent un bac pour le recyclage, ainsi qu’un autre pour le compostage, en plus d’une poubelle traditionnelle.

Selon le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand, c’est particulièrement du côté du compostage que les résultats ne sont pas probants.

Ce n'est pas le même comportement dans les deux villages, surtout à Grande-Baie, le tri des déchets versus le recyclage, j'ai une belle amélioration à ce niveau-là, malgré que ça ne soit pas parfait. Par contre, au niveau du compostage, malheureusement on n’a pas une adhésion très très forte. La majorité du temps, il n'y a pas grand-chose, c'est surtout des carcasses de poissons qu'on va trouver , a-t-il déploré.

Contact Nature espère que l'arrivée du compostage domestique à Saguenay cette année aura des effets positifs sur les comportements des pêcheurs.

En raison du froid

Les rigueurs de l'hiver expliquent en partie la faible participation selon le directeur général de l’organisme, qui gère pour la Ville l’activité de pêche blanche.

Les gens sont dans leur cabane, sont en vacances, sont là comme au chalet donc, de sortir dehors et prendre le temps de faire le tri, on pense que ça n'a pas joué en notre faveur, qu'il fasse aussi froid et qu'il vente aussi régulièrement , a-t-il poursuivi.

Le directeur général de Contact Nature, Marc-André Galbrand, visait à réduire de 25 % la quantité de déchets produits sur les sites de pêche blanche. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Encore du styromousse

De plus, Contact Nature espérait convaincre les restaurants et les épiceries des alentours d'éliminer les contenants de plastique et en styromousse utilisés pour les mets à emporter. En raison de la pandémie, cela s’est avéré difficile.

Avec la 5e vague de COVID, ça nous a vraiment ralentis dans nos démarches. C'était plus difficile de communiquer avec les gens. On n’a pas pu faire toutes les démarches qu'on pouvait. Même à l'interne, au niveau de nos ressources humaines, ç’a été plus difficile , a-t-il ajouté.

Des pêcheurs volontaires

Même s'ils ne sont pas aussi nombreux que le directeur le souhaiterait, certains pêcheurs utilisent tout de même les stations de tri.

Moi, je sépare les vidanges avec le carton et le papier recyclable, les autres c'est ma femme qui met ça dans un autre sac , a commenté un pêcheur rencontré sur place.

On essaie de faire attention. On a vu les installations à l'extérieur, donc on essaie de trier le plus possible nos sacs à vidange , a poursuivi un autre.

D'après un reportage de Laurie Gobeil