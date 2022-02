Le Five de Sudbury fête son retour devant ses partisans avec une victoire

Le basketball professionnel est retour à Sudbury, près de deux ans après la suspension de la saison 2019-20 en raison de la pandémie. Pour l’occasion, le Five de Sudbury accueillait le Windsor Express lundi après-midi dans un aréna pouvant accueillir la moitié du nombre de spectateurs habituel.

L’équipe sudburoise a amorcé la saison du bon pied avec une victoire de 113 à 108.

C'est un pointage très semblable à celui du premier match de son histoire à domicile, en novembre 2018, qui s'était soldé par une victoire de 112 à 107 contre le Lightning de London.

Nous avions hâte de nous retrouver sur le terrain cette année , disait avant le match l’entraîneur-chef et directeur général du Five, Elliott Etherington.

La saison de la Ligue nationale de basketball du Canada (LNBC) avait interrompu ses activités le 12 mars 2020, avant de finalement annuler la saison le 1er avril.

La saison 2020-2021 avait aussi été annulée.

Les limites de spectateurs dans les arénas seront levées le 1er mars. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Nous sommes excités à l’idée de jouer. La plupart des gars n’ont pas joué depuis un bout , a-t-il raconté avant le match inaugural de la saison.

Cette année, l’équipe est un mélange de joueurs qui étaient là lors de la dernière saison et de quelques nouveaux venus, a souligné l’entraîneur-chef.

« Les amateurs surveilleront ceux qui sont de retour : Dexter Williams Jr., Jaylen Bland, Georges Serresse, Josiah Moore. » — Une citation de Elliott Etherington, entraîneur-chef et directeur général du Five de Sudbury

Elliott Etherington a ajouté que les partisans aimeront voir jouer les nouveaux joueurs, notamment Zena Edosomwan, Jeremy Harris, Marcel White et Jason Calliste.

Il a rappelé que son équipe connaissait une bonne saison au moment de l’arrêt des activités de la ligue. Nous avions la meilleure attaque, nous étions en train de prendre notre élan.

Le Five avait une fiche de 13 victoires et 10 défaites le 12 mars 2020, ce qui les plaçait au 2e rang de la division centrale.

Le Sudburois George Serresse, qui s’est joint au Five dès la saison inaugurale de l’équipe, en 2018, est ravi d’être de retour.

Pendant la pandémie, il a créé sa propre école de basketball, pour combler le vide laissé par l’annulation des matchs.

Georges Serresse, joueur du Five de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Patrick Wright

Je me sens bien, avec le nouveau groupe qu’on a cette année, je me sens bien , a-t-il confié lundi. On s'entraîne ensemble depuis deux semaines, ça a l’air d’être un bon groupe.

Il est heureux que le retour au jeu se fasse devant des partisans, y compris des membres de sa famille.

« Mes sœurs vont venir, ma femme, mon enfant. Quelques amis seront là aussi. Chaque fois qu’il y a un match à domicile, il y a des visages familiers. C’est toujours bon à voir. » — Une citation de George Serresse, joueur du Five de Sudbury

Les spectateurs ont d’ailleurs exprimé leur enthousiasme lors de la partie.

Chantal Rioux avait acheté ses billets il y a deux jours, pour le deuxième match du Five de sa vie. La première fois c’était en novembre 2019. L’énergie était incroyable.

Il y a beaucoup d’ambiance , a noté Monica Jean-Baptiste, qui joue pour l’équipe de basketball de l’Université Laurentienne. Elle assistait lundi, avec ses coéquipières, à son premier match du Five.

Ces partisans du Five de Sudbury sont confiants pour la saison qui commence. Photo : Radio-Canada / Aya Dufour

Ça adonne bien, c’est la journée de la famille , a souligné Gilles Proulx, un autre partisan rencontré à l’aréna.

Cette année, la Ligue nationale de basketball du Canada LNBC ne compte que quatre équipes, toutes en Ontario, pour la saison 2022.

Les Hurricanes d’Halifax et le Magic de Moncton ont quitté la ligue, tandis que l'Edge de Saint-Jean, à Terre-Neuve, n'a pas été en mesure de signer un bail.

Le Storm de l’Île-du-Prince-Édouard a déclaré forfait pour la saison, étant la seule équipe restante des Maritimes.