Une caserne toute neuve pour les pompiers volontaires de Caplan

Les gars sont heureux, ils ont un gros sourire dans la face. C’est un nouveau départ pour nous! , lance, satisfait, le directeur du service incendie de la municipalité, Jonathan Bélanger.

Espéré depuis longtemps, le nouveau bâtiment est désormais opérationnel. Il a été construit à proximité de l’ancien, sur la route des Érables.

La concrétisation de ce projet initialement évalué à 2,2 millions de dollars, aura finalement coûté environ 2,4 millions de dollars. L’initiative est financée à la hauteur de 70 % par le gouvernement provincial.

Selon la mairesse Lise Castilloux, la flambée des prix des matériaux de construction serait notamment responsable de ce dépassement de coûts. Malgré tout, l’élue estime que l’administration municipale s’en est tirée à bon compte. C’est très raisonnable pour la Municipalité , estime-t-elle.

Le garage municipal de Caplan se trouve également dans le nouveau bâtiment. Le bureau du directeur des travaux publics y est notamment aménagé.

Une salle de décontamination des habits de combat ainsi qu’une salle de formation sont désormais à la disposition des sapeurs-pompiers. Les espaces sont aussi plus vastes que les anciens.

« Ça fait vraiment une belle différence. Ça paraît, juste pour la grandeur. Avant ça, on faisait nos petites réunions en arrière du camion, assis sur le coin d'un banc et notre paperasse, sur un coin de table. Maintenant, on est vraiment plus à l’aise avec un vrai bureau et une vraie salle. »