Cecil King, célèbre éducateur autochtone en Saskatchewan se raconte dans un livre

Le livre The Boy From Buzwah : A Life in Indian Education (Le garçon de Buzwah : une vie dans l'éducation autochtone) est publié aux Presses de l'Université de Regina. Il raconte son passage d’un milieu modeste à son statut de célèbre éducateur autochtone en Saskatchewan.

Cecil King qui réside maintenant à Saskatoon a grandi dans la Première Nation non cédée de Wikwemikong dans les années 1930 et 1940.

Il explique avoir été largement influencé par les membres plus âgés de sa famille, ainsi que par les leçons qu'il a tirées de la nature.

Nous vivions une vie très basique, totalement régie par l'environnement , indique-t-il à CBC.

Outre le fait d’avoir créé le programme de formation des enseignants autochtones à l'Université de la Saskatchewan, il a également élaboré des cours de langue ojibwe qui ont été utilisés dans les écoles primaires et secondaires de toute l'Amérique du Nord.

L’influence parentale

Alors que de nombreux enfants autochtones avaient été contraints de fréquenter les pensionnats autochtones, Cecil King explique que son grand-père tenait absolument à ce qu'il reçoive une éducation scolaire.

Je devais aller à l'école. Mon grand-père était très catégorique sur ce point, et il n'y avait aucune question quant à savoir si je devais ou non y aller. Je devais simplement y aller , dit-il.

Bien que son grand-père ait joué un rôle majeur dans son éducation, il informe que c'est sa grand-mère qui lui a donné envie de devenir enseignant.

Elle était elle-même enseignante, et elle a enseigné dans deux écoles indiennes , mentionne-t-il.

C’est de cette façon qu’il a acquis une connaissance de ce qu'était l'enseignement .

Le déclic

À ses débuts en tant qu'enseignant, Cecil King a enseigné dans des écoles de communautés autochtones.

L’expérience lui a permis de constater que les programmes d’études n’étaient pas adaptés aux élèves autochtones.

Il a donc décidé de prendre la tête de la campagne visant à intégrer l'éducation autochtone dans le système scolaire canadien, avec la motivation supplémentaire de son grand-père.

Il a souligné que je devais faire quelque chose à ce sujet si je voulais être un bon enseignant, et c'est probablement ainsi que tout a commencé .

Cecil King a travaillé en tant qu'éducateur autochtone pendant plus de 60 ans.

Avec les informations de Shauna Powers