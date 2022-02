Dans son dernier rapport d'enquête, l'inspectrice générale Brigitte Bishop explique que la Société de transport de Montréal STM a annulé un appel d'offres portant sur le coffrage des fondations, en 2020, et ce, après avoir reçu des soumissions, en raison de l’écart important entre le prix du plus bas soumissionnaire et sa propre estimation.

Une partie des travaux ont tout de même été réalisés avant même l’annulation de l’appel d’offres par l'entreprise Santco, un sous-traitant de l'entreprise Pomerleau. Cette dernière agissait comme gérant de construction puisqu'elle avait précédemment remporté le contrat visant à assister la Société de transport de Montréal STM dans la conception des plans et devis.

Le fait de retarder l’annulation de l’appel d’offres a permis à la Société et au gérant-constructeur de négocier un prix pour les travaux à réaliser avec l’entreprise spécialisée , souligne le Bureau de l’inspecteur général BIG .

« Les faits révélés durant l'enquête démontrent que la demande de soumission pour l’appel d’offres de gérance de construction ne respectait pas le cadre normatif applicable aux sociétés de transport en commun. » — Une citation de Me Brigitte Bishop, inspectrice générale de la Ville de Montréal

Brigitte Bishop affirme que les manquements constatés lors de ses vérifications sont graves et sérieux , et auraient justifié une résiliation du contrat et un arrêt des travaux.

La Loi sur les sociétés de transport en commun impose que les soumissions soient demandées et les contrats qui en découlent soient conclus à des taux forfaitaire ou unitaire, explique Me Bishop.

Or, en fixant un coût préétabli de 4 millions de dollars pour les imprévus, la Société de transport de Montréal STM s'est complètement écartée des exigences de cette loi, puisque le contrat n’a été conclu sur aucun de ces taux, affirme le rapport produit par le bureau de Brigitte Bishop.

La Société de transport de Montréal STM a aussi foulé aux pieds les règles des processus d'appel d'offres en précisant une enveloppe alors que les travaux n'étaient pas encore définis.

En agissant ainsi, elle n’a pas permis aux différentes soumissionnaires de compétitionner et de proposer des prix basés sur des travaux décrits dans l'appel d’offres, note le Bureau de l’inspecteur général BIG .

D'autres détails suivront.