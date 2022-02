Un groupe réclame la résidence permanente pour les migrants au Canada

Les organisateurs de la manifestation (le Migrant Workers Alliance for Change, MWAC) ont mis en avant le jour de la Famille pour décrire l’impossibilité pour de nombreuses personnes de voir leurs proches après être venus vivre au Canada.

Nous sommes ici pour demander à Justin Trudeau le statut de résident permanent pour chaque travailleur dans le pays, pour chaque étudiant, chaque réfugié, chaque personne sans statut et leurs familles , a clamé Luisa Ortiz-Garza, du Migrant Workers Alliance for Change MWAC .

Car en attendant la résidence permanente, certains ont recours au statut implicite à l'expiration de leur permis de séjour temporaire. Ceux-ci peuvent travailler, mais pas quitter le Canada sous peine d'invalider leur demande.

D'autres doivent obtenir un visa pour revenir, ce qui constitue un processus long et coûteux.

Enfin, le parcours pour obtenir la résidence permanente est tout simplement inaccessible pour certains.

Jhoey Cruz, organisatrice au Migrant Workers Alliance for Change MWAC , ajoute que les critères d'admissibilité sont non seulement stricts, mais changent souvent, laissant de nombreux migrants en situation précaire, dans l'impossibilité de postuler à un statut permanent.

« Plus de 1,6 million de personnes au Canada ont des permis de travail et d'études temporaires, ou sont des demandeurs d'asile ou des sans-papiers qui n'ont pas accès au statut de résident permanent. » — Une citation de Jhoey Cruz, organisatrice au sein du Migrant Workers Alliance for Change

IRCC dit déployer des efforts considérables dans le traitement des demandes

L’arriéré est massif chez Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) : 1,8 million de demandes y sont en attente de traitement.

Le ministère dit déployer des efforts considérables entrepris pour amoindrir la pile de candidatures et réduire les délais de traitement.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada lundi, un porte-parole d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada IRCC indique que le gouvernement du Canada a accueilli plus de 405 000 nouveaux résidents permanents en 2021 – le plus grand nombre de nouveaux arrivants en un an dans l'histoire du Canada .

Le ministre fédéral de l'immigration, Sean Fraser, s'est engagé à réduire les délais de traitement. Photo : La Presse canadienne / Fred Chartrand

Pour 2022, le gouvernement Trudeau vise l'accueil de près de 432 000 immigrants, un chiffre qui pourrait grimper à 451 000 en 2024, selon le nouveau plan d'immigration dévoilé la semaine dernière par le ministre fédéral de l'Immigration, Sean Fraser.

Par ailleurs, le ministre Fraser a promis de moderniser le système d’immigration. Près de 85 millions de dollars ont été investis pour réduire les inventaires des demandes.