Le milieu communautaire réclame un rehaussement de son financement

Ils se joignent au mouvement provincial qui réclame un investissement supplémentaire récurrent et indexé de 260 millions de dollars pour soutenir dans leur mission les organismes d’action communautaire autonome du Québec, dont 30 M $ pour ceux de l’Abitibi-Témiscamingue.

Ce sont divers organismes qui œuvrent auprès des populations marginalisées à travers la région. Il s’agit de groupes autant en services sociaux qu’en défense de droits, donc d’une pluralité de groupes qui se mobilisent dans la région aujourd’hui , explique Laurie Paquin, coordonnatrice aux luttes sociales au Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Les besoins de base

Un filet social symbolique a été installé sur chaque territoire de MRC, où les organismes étaient invités à venir accrocher des messages destinés au gouvernement, qui doit bientôt déposer son budget.

Le gros besoin pour la plupart des organismes communautaires, c’est d’avoir une personne de plus. Parce qu’en ce moment, ce que font la plupart des organismes, c’est de répondre aux besoins de base. On a des gens dans le besoin. La pandémie a accentué ces besoins. On a donc plus de travail à faire, et on n’est plus capable de faire plus que de répondre aux besoins de base. Il y a toute la partie transformation sociale qu’on n’est pas capable de faire actuellement et qui fait partie de notre mission , fait valoir Mylène Plante, agente de développement à la Corporation de développement communautaire d’Amos.

Josée Brière et Manon Lord, de la Rescousse, Mylène Plante, de la Corporation de développement communautaire d'Amos, et Luc Valcourt, de l'Élan Maison des jeunes rurale, posent devant les premiers messages accrochés au filet social symbolique à Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Un filet social symbolique

Certains organismes étaient donc en grève totale ou partielle lundi, alors que d’autres ont préféré poser des actions sans pour autant arrêter leurs activités. C’est le cas dans la MRC Abitibi, où les organismes ont plutôt invité leurs membres à rédiger des messages sur des cartons rouges pour les accrocher au filet installé devant le Centre Goyette-Ruel, à Amos.

On est venus accrocher des paroles de membres. On leur a demandé d’écrire qu’est-ce qui leur manquerait, si on était fermés aujourd’hui. Alors, les gens ont vraiment réagi, à dire: heille moi, j’ai besoin de venir socialiser, j’ai besoin de venir chercher de l’information, du support, de l’aide quand ça ne va pas bien. On était là pour répondre à leurs besoins dans le temps et on va rester là , assure Manon Lord, directrice de La Rescousse, un organisme qui soutient l’entourage des personnes atteintes de maladie mentale.

Manon Lord, directrice de la Rescousse, accroche des messages des membres de l'organisme au filet social symbolique, devant le Centre Goyette Ruel d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Ces cartons rouges seront recueillis par la Corporation de développement communautaire, qui les remettra cette semaine à la députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais.

Les actions culmineront ensuite jeudi avec un grand rassemblement devant l’Assemblée nationale du Québec, auquel les organismes de la région ne participeront toutefois pas.