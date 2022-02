Les boutiques de vélos invitent leurs clients à faire vite pour les entretiens

C'est que la hausse du nombre d'adeptes depuis le début de la pandémie cause une surcharge de travail dans les ateliers, particulièrement à partir du mois d'avril.

C'est vraiment le moment de venir les porter pour l'entretien , a indiqué Félix Joncas, responsable des ventes chez Cycles Amadeus.

Les ateliers veulent éviter la cohue qui se produit chaque printemps depuis le début de la pandémie.

Ceux qui voient plus loin vont penser d'apporter leur vélo, c'est important. Quand on commence la saison, nous, on peut avoir jusqu'à 20-30 clients qui apportent leur vélo, donc ce que ça fait, ça engorge totalement notre capacité pour faire la réparation et on peut programmer un mois de mécanique en une journée , a poursuivi Félix Joncas.

Dave Raymond, gérant de la boutique VO2, invite les clients à faire vite pour demander un entretien de leur vélo. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

La situation est semblable à la Boutique VO2 à Chicoutimi.

J'encourage les clients de passer avant Pâques, car après Pâques, les délais d'attente sont beaucoup plus élevés. On parle plus de semaines que de jours [... ]. On met des messages sur nos réseaux sociaux d'apporter les vélos d'avance , a expliqué Dave Raymond, gérant de la boutique VO2.

Des retards pour les pièces

Un autre problème qui frappe les boutiques de vélos est la difficulté d’approvisionnement pour certaines pièces, une situation pourrait causer des maux de tête aux cyclistes.

On ne reçoit pas tout ce qu'on a commandé. Ça rentre au compte-gouttes , a imagé Dave Raymond.

Ce sont particulièrement les pièces liées aux dérailleurs qui sont plus difficiles à trouver. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Les retards sont tels que certaines pièces liées aux dérailleurs ne sont pas attendues avant 2023, car les grands fabricants peinent à répondre à la demande.

Une pièce Shimano, ils disent que c'est à peu près 600 jours d'attente. Il faut les placer d'avance, les jours où on pouvait commander des pièces en pleine saison, malheureusement, sont pas mal terminés , a dit encore Dave Raymond.

Les détaillants n'ont d'autre choix que de se tourner vers des solutions de rechange.

Si je ne peux pas avoir une pièce chez Shimano, je dois avoir une autre compagnie accessible, compatible et de même qualité. Il faut savoir broder dans tout ça , a illustré Jean Simard, mécanicien chez Cycles Amadeus.

L'engouement pour le vélo a augmenté depuis le début de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Cette pénurie de pièces amène des commerces de différentes régions à collaborer.

On travaille avec nos partenaires, nos amis, ceux qui ont d'autres commerces, dans les régions de Montréal et de Québec. On fait des échanges de pièces, même des échanges de vélos, on s'arrange ensemble , a révélé Dave Raymond.

D'après un reportage de Roby St-Gelais