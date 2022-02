L’OMH de Sept-Îles se réjouit des modifications pour l’attribution des logements

L’Office municipal d'habitation OMH de Sept-Îles remarque que les besoins ont changé parmi la population plus défavorisée.

Selon l’organisme, moins de grandes familles et davantage de personnes seules ont besoin d’appartements à loyer modique. Une cinquantaine de logements de grande taille, de 5 ou 6 pièces, sont toujours libres à Sept-Îles, signe de cette évolution.

Le président du conseil d’administration de l’Office municipal d'habitation OMH , Guy Berthe, explique que l’organisme a de la difficulté à répondre aux nombreuses demandes pour des 3 ½.

« Il y a une grande demande pour les 3 ½ parce que la société d'aujourd'hui, c’est beaucoup de personnes seules. » — Une citation de Guy Berthe, président du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles

Guy Berthe, président du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

M. Berthe ajoute que des fois, ça peut prendre peut-être quelques mois avant de pouvoir octroyer un logement à une personne seule .

En janvier dernier, Québec a assoupli les règles d’attribution des logements à loyers modiques vacants depuis plus de deux ans, sans égard au revenu annuel d’un occupant. L’assouplissement permet aussi aux gens à faible revenu d'emménager dans un plus grand appartement que ce à quoi ils auraient habituellement droit.

Guy Berthe considère que ces assouplissements permettront de mieux répondre aux besoins des gens dans le besoin.

D’ailleurs, l’organisme a modifié les règles d’attribution des logements afin d’augmenter le nombre de 3 ½ et 4 ½ disponibles. Il est donc maintenant possible pour les gens à faible revenu d'emménager dans un plus grand appartement que ce auquel ils auraient habituellement droit.

Cette modification des règles d’attribution est bien accueillie par le directeur général de Transit Sept-Îles, David Leboeuf.

M. Leboeuf souhaite que davantage de 3 ½ puissent être libérés pour les personnes seules.

C’est une excellente idée de rendre accessibles les 4 ½. [...] Si c’est pour libérer des 3 ½, ça va être une super bonne nouvelle pour nous, car c’est ce dont on a besoin , affirme M. Leboeuf.

Le directeur de Transit Sept-Îles, David Leboeuf. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

L'Office municipal d'habitation OMH de Sept-Îles espère que l'attribution des logements existants, d’une façon plus efficace, permettra de répondre aux besoins d'une population qui évolue parfois plus vite que les politiques et ce, même s'il n'y a pas de projet de construction imminent.

Avec les informations de Félix Lebel