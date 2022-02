The Porter, un bout de l’histoire de la communauté noire canadienne à l’écran

L’équipe de la série The Porter, diffusée dès lundi soir sur les ondes de CBC, espère, avec cette nouvelle production, rendre plus visible l’histoire des personnes noires du Canada et leur contribution à ce que le pays est devenu aujourd'hui.

La série suit l’histoire des porteurs noirs du quartier de la Petite-Bourgogne à Montréal, à l’époque de la prohibition dans les années 1920. Le travail de cette main-d'œuvre, largement composée d’hommes noirs, consistait à porter les bagages et de pourvoir aux besoins de la clientèle - principalement blanche - des entreprises ferroviaires de la métropole.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Lorsqu’une personne achetait un billet [de train], elle pouvait presque se dire "Ok, je vais être dans un palais sur roues et j’aurais mon propre esclave" , affirme Arnold Pinnock, créateur et vedette de la série. Et je ne pourrais pas être plus fier de pouvoir montrer la perspective du porteur.

Un premier syndicat noir

La série suit aussi les efforts déployés par les porteurs pour améliorer leur sort; des initiatives qui ont mené à la création du premier syndicat noir d’Amérique du Nord - le Brotherhood of Sleeping Car Porters - en plus de contribuer à la mise sur pied d’un mouvement de défense des droits civiques et d’une classe moyenne noire.

Malgré l’importance de ces accomplissements, la grande majorité des acteurs et des actrices de la série n'avait jamais entendu parler de cette histoire avant de s’impliquer dans le projet, malgré le fait que la distribution soit presque entièrement noire.

Selon l’autrice et productrice Annmarie Morais, c’est entre autres parce que la télévision canadienne n’a jamais abordé la question.

L’histoire des personnes noires au Canada n’est pas enseignée et racontée, et elle n’a pas la place qu’elle devrait avoir dans la reconnaissance des accomplissements historiques de notre pays , a expliqué Morais.

Pour une reconnaissance de l’histoire noire du Canada

Bien que l’histoire des personnes noires commence à faire son chemin dans les écoles, tant la distribution de The Porter que des spécialistes en histoire croient que l’industrie du divertissement a beaucoup de rattrapage à faire.

Charmaine Nelson, doctorante et professeure en histoire de l’art, ainsi que titulaire d’une chaire de recherche du Canada, affirme que sans représentation substantielle, la reconnaissance des personnes noires du Canada est mise de côté.

Si vous regardez le monde du cinéma, de la télévision et de la diffusion en continu, nous ne sommes tout simplement pas là. Nous sommes absents , affirme-t-elle.

Briser les stéréotypes

Selon Mme Nelson, même lorsque les personnes noires et leurs histoires sont montrées comme faisant partie intégrale du Canada, c’est souvent pour parler de l’esclavage et du Chemin de fer clandestin, qui a permis à 100 000 personnes afroaméricaines des États du sud des États-Unis d’échapper à l’esclavage en partant vers les États libres du Nord ou au Canada.

Cette période de 31 ans ne représente qu’une infime partie de la totalité de l’histoire. [Nous] avons à peine gratté la surface de l’histoire de l’esclavage au Canada , résume-t-elle.

Les gens qui ne nous connaissent pas, qui ne font pas partie [de nos communautés] - principalement des personnes blanches du Canada, dans ce contexte - se replient sur les stéréotypes qu’ils apprennent dans les médias qu’ils consomment , continue Mme Nelson. C’est-à-dire des stéréotypes sur les personnes afroaméricaines.

Bien que The Porter soit une fiction, son créateur Arnold Pinnock espère qu’après avoir visionné la série, plusieurs personnes seront inspirées à renverser cette tendance.

J’espère qu’après avoir été divertis et après avoir fini leur popcorn, les gens iront en ligne, qu’ils iront acheter des livres ou lire des articles de nouvelles. Quelle que soit leur démarche, j’espère qu’ils seront en mesure de comprendre la toile de fond de la série.

Avec les informations de Jackson Weaver, journaliste à CBC News.