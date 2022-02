Les CED francophones ne veulent pas de réforme de la gouvernance scolaire au N.-B.

Les conseils d'éducation francophones demandent au gouvernement provincial de ne pas réformer la structure de gouvernance scolaire en pleine pandémie.

Le rôle des conseils d’éducation Les conseils d’éducation (CED) établissent l'orientation et les priorités de leur district scolaire, prennent des décisions et établissent des politiques qui orientent le travail de la direction générale et le fonctionnement des écoles.

Le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, avait déposé en 2019 son livre vert proposant des changements majeurs.

Il y a quelques semaines, le ministère a rencontré la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick – l’organisme qui rassemble les différents CED – pour présenter une ébauche de sa réforme de la gouvernance scolaire.

Le président de la fédération, Robert Levesque, a dit que la rencontre était très tendue et qu’il est difficile de savoir ce que le gouvernement compte inclure dans sa réforme.

« Je ne comprends pas pourquoi on va là avec la pandémie. Les priorités ne sont pas à la bonne place. Il y a des choses qui urgent beaucoup plus que la structure de gouvernance. » — Une citation de Robert Levesque, président de la Fédération des conseils d’éducation du Nouveau-Brunswick

Robert Levesque craint donc qu'on abolisse les conseils d'éducation, sans prendre le temps de bien comprendre le rôle de ces structures, et que cela nuise éventuellement à la démocratie dans le système scolaire francophone.

Les conseils d'éducation c'est un chien de garde à deux têtes. Une tête est tournée vers le district scolaire. On regarde le budget, on est imputable au budget. Est-ce qu'on répond aux besoins des enfants dans les différentes régions? On a un regard légal vers le district. La deuxième tête, on se tourne vers le ministère. Est-ce que vous fournissez les ressources nécessaires? Est-ce que vous investissez comme il faut au niveau des écoles? , explique Robert Levesque.

Un moment mal choisi

Les conseils d'éducation s'expliquent mal pourquoi on veut faire une réforme en pleine pandémie.

Robert Levesque croit que le système scolaire francophone fonctionne somme toute bien.

Selon lui, certains éléments pourraient être améliorés, mais que ce n’est pas le moment, en raison de la pandémie qui a déjà beaucoup perturbé le système scolaire et l’apprentissage des enfants.

On ne comprend pas la raison pourquoi on fait ça aujourd'hui, dans une pandémie. Les priorités sont quoi? Les enfants, les retards d'apprentissage, la santé mentale chez les enfants, au niveau de la pénurie, enseignants et chauffeurs d'autobus. On a tellement d'autres priorités. Pourquoi on fait ça aujourd'hui? On ne comprend pas , explique-t-il.

Le ministère de l'Éducation Dominic Cardy n'a pas répondu à notre demande d'entrevue lundi.

D’après un reportage de Sarah Dery