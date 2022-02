La COVID-19 a augmenté la charge mentale des proches aidants, selon les familles

La pandémie a bouleversé les habitudes de vie, rendant la situation encore plus difficile à vivre pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs proches.

Plus que jamais, le soutien des organismes (souvent à but non lucratif) dans la province est jugé essentiel par les familles.

Audra Latschislaw est mère d’un enfant ayant un trouble du spectre de l’autisme. Elle explique que c’est la découverte du réseau d’entraide familial F.A.N. (Family Advocacy Network) qui lui a permis de préserver sa santé mentale.

« Je sais ce que c’est que d’être seule, d’essayer de trouver de l’aide pour mon fils et d’avoir l’impression de ne pas être à la hauteur. » — Une citation de Audra Latschislaw, mère d’un enfant ayant un trouble du spectre de l’autisme

Cette mère n’a pas pu voir son fils Adam pendant un certain temps à cause de la pandémie. De son propre aveu, cela a été difficile à gérer, car Adam ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait plus voir ses parents.

Un isolement social accentué par la pandémie

La relation entre les familles, les personnes ayant un handicap mental et les organismes sur le terrain est très étroite. Photo : Radio-Canada

Maria Fernanda Arentsen s’occupe, quant à elle, de son frère Pablo qui a la trisomie 21. Elle souligne que l’isolement social aurait pu facilement le plonger dans une dépression.

Cette crainte a suscité de l'angoisse et celle-ci ne l’a pas quittée pendant toute la pandémie. Une inquiétude renforcée par le fait que les personnes ayant la trisomie 21 ont plus de problèmes cardiaques et pulmonaires, qui sont deux facteurs de comorbidité de la COVID-19.

« Avant la pandémie, Pablo pouvait faire des activités qui le rendaient tout simplement heureux. » — Une citation de Maria Fernanda Arentsen, sœur de Pablo ayant la trisomie 21

Pour cette mère célibataire, l’organisme St-Amant est une deuxième famille. Émue, elle explique que les gens qui travaillent là-bas ne travaillent pas seulement, ils sont pleins d’amour et font un vrai don de soi .

Un financement salué

75 000 adultes vivent avec un handicap mental au Manitoba. Photo : Radio-Canada

La semaine dernière, le gouvernement du Manitoba a annoncé une aide de 775 000 dollars pour promouvoir l’inclusion des adultes vivant avec une déficience intellectuelle.

L’organisme Inclusion Winnipeg, qui recevra 100 000 $, utilisera ces fonds pour redonner aux personnes ayant une déficience intellectuelle le droit de choisir ce qu’ils veulent faire de leurs vies.

« Le but est de les aider à accomplir leurs objectifs de vie à court, moyen et long terme. » — Une citation de Janet Forbes, directrice d’Inclusion Winnipeg

Pour Pierre Ebert Delay, superviseur à St-Amant, cela peut être aussi simple que d’aider une personne déficiente intellectuellement à aller chez le coiffeur. Cela peut sembler anodin pour nous, mais pour eux, c’est aussi une occasion de sortir de chez soi et de socialiser, souligne-t-il.

La directrice d’Inclusion Winnipeg, Janet Forbes, explique que cette aide permettra également de construire un réseau plus fort autour des familles et des proches aidants.

D’autres organismes peuvent encore bénéficier d’une partie du financement en soumettant leurs projets à la province.