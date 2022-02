Tentative de meurtre à Sainte-Foy : l’accusé venait d’être relâché

Les gestes reprochés dans ce premier dossier remontent au 29 janvier dernier et auraient également été posés contre sa conjointe.

Un mandat d’arrestation avait été lancé contre Nathan Kevin Nzonen le 1er février et il avait comparu une semaine plus tard, le 8 février, pour répondre à six chefs d’accusation, notamment pour voies de fait, agression armée et menaces.

L’accusé avait été remis en liberté sous certaines conditions. Il lui était entre autres interdit de posséder une arme et de tenter d’entrer en contact directement ou indirectement avec la plaignante.

Autre arrestation

Nzonen a été arrêté une nouvelle fois samedi dans une résidence du secteur Sillery, à Québec, pour des événements survenus la veille dans un immeuble d’habitation du secteur Sainte-Foy. L’accusé aurait agressé physiquement, séquestré et menacé de mort sa conjointe, âgée de 28 ans.

Il a comparu devant un juge dimanche pour répondre à de nouvelles accusations de tentative de meurtre, agression armée, séquestration, voies de fait, menaces, vol et non-respect de ses conditions de libération.

Son dossier reviendra devant le tribunal, mardi matin, pour l’étape de l’orientation/déclaration (pro forma).

