Le côté obscur d’une Jupiter chaude dévoilé pour la première fois

Le côté nocturne permanent de l'exoplanète de type Jupiter chaude WASP-121b a été révélé dans un détail inégalé par des astrophysiciens associés au Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ces observations, jumelées à celles déjà obtenues du côté diurne de la planète WASP-121b, permettent d’estimer plus précisément les conditions atmosphériques sur l’entièreté d’une exoplanète.

Découverte en 2015, WASP-121b est une géante gazeuse massive de près de deux fois la taille de Jupiter située à environ 850 années-lumière de la Terre.

Représentation artistique de l'exoplanète WASP-121b. Photo : NASA/Engine House VFX/Université d'Exeter

Son orbite est l’une des plus courtes détectées à ce jour. Alors que Jupiter prend environ 12 ans pour réaliser un tour complet du Soleil, une orbite de WASP-121b autour de son étoile ne prend que 1,3 jour.

Elle est si proche de son étoile que si elle se trouvait un peu plus près, la gravité de l’étoile causerait sa destruction. Cela veut aussi dire que sa haute atmosphère atteint des températures proches de 2500 degrés Celsius, ce qui peut même faire bouillir certains métaux.

Nous ne nous contentons plus de prendre des images isolées de certaines régions de l'atmosphère des exoplanètes. Nous sommes maintenant capables de les étudier comme les systèmes 3D qu'elle sont , explique dans un communiqué Thomas Mikal-Evans, du Massachusetts Institute of Technology MIT .

Repères Pas moins de 4933 exoplanètes, dont 1481 sont des géantes gazeuses, ont été officiellement détectées dans plus de 3704 systèmes planétaires.

Plus de 8493 exoplanètes supplémentaires sont actuellement en attente de confirmation.

Verrouillage gravitationnel

WASP-121b est régie par un verrouillage gravitationnel, c’est-à-dire que son côté jour fait toujours face à son étoile et que son côté nuit est tourné en permanence vers l'espace.

La luminosité du côté nocturne de WASP-121b est environ 10 fois plus faible que sa face diurne , affirme Tansu Daylan, coauteur de l'étude publiée dans la revue Nature Astronomy (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Météorologie exoplanétaire

En 2017, des chercheurs de la NASA avaient détecté de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de la planète.

La nouvelle étude dresse un tableau beaucoup plus détaillé , expliquent dans un communiqué les chercheurs, qui ont réussi à cartographier les énormes changements de température entre les faces diurne et nocturne. Ils ont aussi déterminé comment ces températures changeaient en fonction de l'altitude.

L’équipe du Massachusetts Institute of Technology MIT a également réussi à suivre le cycle de l’eau dans l'atmosphère. Elle a ainsi montré comment l'eau circule entre les côtés jour et nuit d'une exoplanète, une première.

Un cycle de l’eau intense

Sur WASP-121b, le cycle de l'eau est très intense. Du côté diurne, il fait si chaud que les atomes qui composent l'eau sont déchirés. Ces atomes sont ensuite soufflés par les vents vers le côté nocturne, où des températures plus froides recombinent les atomes d'hydrogène et d'oxygène en molécules d'eau, qui sont ensuite soufflées vers le côté jour, où le cycle recommence.

L'équipe du MIT a calculé que le cycle de l'eau de la planète est soutenu par des vents qui transportent les atomes autour de la planète à des vitesses allant jusqu'à 5 kilomètres par seconde.

Ces vents sont beaucoup plus rapides que ceux du courant-jet sur Terre. Ils peuvent probablement déplacer les nuages sur toute la planète en une vingtaine d'heures , estime M. Daylan.

Les chercheurs ont aussi déterminé que le côté nocturne est suffisamment froid pour accueillir des nuages de fer et de corindon, un minéral qui compose les rubis et les saphirs.

Ces nuages, comme la vapeur d'eau, peuvent se déplacer vers le côté diurne, où les températures élevées vaporisent les métaux sous forme de gaz. En chemin, des pluies exotiques pourraient être produites, comme des pierres précieuses liquides provenant des nuages de corindon , peut-on lire dans le communiqué.

Établir le cycle de l'eau sur la planète a aussi permis aux chercheurs de mieux évaluer les températures des deux côtés. Selon eux, la température du côté jour augmente avec l'altitude. Elle se situe entre 2225 °C dans la couche observable la plus profonde et 3226 °C dans la couche la plus élevée.

Du côté nuit, c’est le contraire, la température baisse avec l'altitude, comme sur la Terre. Elle passe de 1525 °C près de la surface à 1227 °C dans la plus haute couche de son atmosphère.

Grâce aux nouvelles observations, nous avons maintenant une idée plus complète de la météorologie d'une exoplanète , explique Thomas Mikal-Evans, coauteur de l'étude.

L’entrée en service d’ici quelques semaines du télescope spatial James Webb peaufinera fort probablement les connaissances du cycle de l’eau sur des exoplanètes et permettra aussi de déterminer la présence d’autres éléments, comme le monoxyde de carbone.

Des scientifiques d'autres institutions ont participé à ces travaux, notamment Jake Tayor, chercheur postdoctoral à l’Institut de recherche sur les exoplanètes de l'Université de Montréal.