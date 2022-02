Les écoles de l’Ontario recevront 40 000 nouveaux filtres à air

À cela s’ajoutent 9000 nouveaux purificateurs d’air pour les centres de garde d’enfants.

Le ministère dit vouloir ainsi assurer une protection maximale de ces espaces d’apprentissage.

Dans un contexte de reprise des cours en présentiel, les élèves pourront rester dans des salles de classe qui seront aussi sécuritaires que possible , fait valoir l'annonce du ministère.

Avec l'ajout de ces nouveaux purificateurs, l'Ontario évalue qu'un million d’enfants seront concernés par cette mesure.

Alors que l’Ontario lève progressivement les mesures de restriction, sur les conseils du médecin hygiéniste en chef, nous ne ménageons aucun effort pour renforcer les protections dans les milieux d’apprentissage des élèves et de travail du personnel , assure le communiqué de presse.

Le ministère de l’Éducation précise qu’il communiquera avec les conseils scolaires et les centres de garde d’enfants pour leur fournir des renseignements plus détaillés au sujet de la livraison et de l’utilisation des unités de filtre HEPA.