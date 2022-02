De l’argent pour la zone d’innovation de Rivière-du-Loup

Dans le but de mener à bien la zone d'innovation, les gouvernements provincial et fédéral octroient à l’organisme à but non lucratif Halles d’Innovation et de Formation avancée (HIFA) un total de 22,8 millions sur les 35 millions de dollars estimés par les promoteurs du projet. L'aide financière servira à la construction d'un centre d'innovation en emballage.

Une fois construit, le nouvel établissement devrait permettre de développer des projets de recherche dans le domaine agroenvironnemental. Ce centre d’excellence permettra notamment aux petite et moyenne entreprise PME du secteur manufacturier d’accélérer leur transformation numérique et aux petite et moyenne entreprise PME du secteur agroalimentaire de contribuer à réduire le gaspillage alimentaire , indique le ministère dans un communiqué.

Lors de l’annonce, lundi après-midi, le ministre de l’Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon, a indiqué que le projet a pour objectif de développer une économie plus verte.

Après Sherbrooke et Bromont, Rivière-du-Loup est la troisième région au Québec à voir implanter ce type d’incubateur.

Le centre d’innovation sera situé dans le futur parc technologique de Rivière-du-Loup.

Plus de détails à venir...

avec les informations de Patrick Bergeron