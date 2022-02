La rentrée législative aux T.N.-O. veut rattraper les dossiers en retard

Dans sa dernière déclaration relative au budget, la ministre des Finances, Caroline Wawzonek, avait noté que le territoire se trouvait sur un chemin fiscal non viable .

Les députés attendent avec impatience de savoir si les chiffres ont été ajustés ou si d'autres augmentations de revenus ou certaines coupes nous ont ramenés sur une voie fiscale durable. La grande question est de savoir si notre budget est conforme au mandat , met en avant l'ancien président du caucus, Rylund Johnson.

Lorsque la ministre des Finances des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Wawzonek, a déposé le budget 2021-22 du gouvernement à l'Assemblée législative, elle a qualifié la situation financière du territoire de non viable. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Lors de cette session législative, la première ministre Caroline Cochrane doit déposer un rapport actualisé sur les progrès réalisés par le gouvernement dans le cadre de son mandat.

M. Johnson, qui est le député de Yellowknife Nord, pense que le territoire est de nouveau sur la bonne voie en ce qui concerne l'examen des marchés publics et a apporté les premiers changements souhaités par la population, mais il ajoute que certains dossiers sont à la traîne.

Retard en santé, éducation et sur les revendications territoriales

Alors que le ministère de l’Industrie a fait des progrès, notamment en augmentant les crédits d'incitation pour l'exploration des ressources naturelles, les Territoires du Nord-Ouest T.N.-O. ont pris du retard sur les revendications territoriales et les réformes de l'éducation et des soins de santé, poursuit le député.

Rylund Johnson, le député de Yellowknife Nord, estime que l'Assemblée législative aura beaucoup de travail pour sa rentrée. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Le territoire n'a pas atteint son objectif, pourtant bas, de résolution de deux revendications territoriales et d’accord d’autonomie, affirme Rylund Johnson. Il n'a pas non plus progressé dans la réalisation de ses mandats en matière de soins de santé visant à éradiquer le racisme systémique, dit-il, ce qui exige de former le personnel occupé par la réponse à la pandémie.

« Je pense que tout le monde sait et comprend que le système de santé a été mis à rude épreuve et que les mandats du ministère de la Santé ont pris beaucoup de retard. » — Une citation de Rylund Johnson, député de Yellowknife Nord

Rylund Johnson note également que le territoire pourrait devoir changer ses priorités et passe de la réforme de la Loi sur l'éducation à la réponse aux effets de la COVID-19 sur les résultats scolaires qui étaient déjà inquiétants bien avant la pandémie.

Sans compter que les Territoires du Nord-Ouest T.N.-O. ont décidé d'adopter le curriculum de la Colombie-Britannique, après avoir abandonné celui de l’Alberta, à la suite de controverses et de critiques.

Conflits internes

L’Assemblée législative commencera son travail lundi par la prestation de serment de Richard Edjericon, le successeur de Steve Norn, comme député de Tu Nedhé-Wiilideh.

L'ancien député de Tu Nedhé-Wiilideh, Steve Norn, a été vivement critiqué ces derniers mois pour un bris de quarantaine. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

M. Johnson affirme que les dernières sessions législatives ont été définies par les conflits interpersonnels, dont la mise à l’écart de Katrina Nokleby comme ministre de l’Industrie et de l'Infrastructure, la saga entourant le bris de quarantaine de Steve Norn et les plaintes d’intégrité à l’encontre de son rival politique, Tim Mercer, le greffier de l'Assemblée législative.

En décembre 2021, la présidente du caucus et députée de Thebacha, Freida Martselos, a qualifié le conflit concernant les deux hommes ainsi que la fuite d'un affidavit de spectacle secondaire qui entrave le travail de l'Assemblée législative .

Le spectre de la dette

Le territoire adopte souvent des budgets de statu quo qui essaient de garder les lumières allumées et de ne pas dépasser la limite de la dette. En général, nous sommes sauvés par le lancement d'un grand programme fédéral , comme le financement de l'infrastructure du pont de la rivière Great Bear, ou le lancement d'un service de garde d'enfants à 10 $ par jour, explique Rylund Johnson.

« Si les autorités fédérales ne relèvent pas le plafond de la dette, nous nous exposons à d'importantes réductions des services publics, probablement lors de la prochaine assemblée, et nous préparons la prochaine assemblée à l'échec dès le premier jour. » — Une citation de Rylund Johnson, député de Yellowknife Nord

Le territoire consacre 50 millions de dollars par an au service de sa dette, un montant qui , selon M. Johnson, pourrait mettre fin à l'itinérance aux Territoires du Nord-Ouest.

Avec les informations d'Avery Zingel