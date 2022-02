Le projet actuel doit être définitivement arrêté. Caisse de dépôt et placement du Québec CDPQ Infra doit être écarté de tout projet de transport collectif dans l’est de Montréal , ont soutenu les signataires de la déclaration commune en conférence de presse.

Ils demandent que ces projets soient menés par un organisme responsable, comme l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), que soient réalisées de véritables études des besoins et des modes de transports collectifs , et réclament une véritable consultation publique au sujet des options possibles afin de permettre un véritable débat sur cet enjeu majeur .

« Nous estimons que le projet du REM de l’Est porté par Caisse de dépôt et placement du Québec CDPQ Infra n’est pas socialement, économiquement, écologiquement, éthiquement et démocratiquement acceptable. Il ne répond pas de manière optimale et équitable aux besoins réels en transport collectif de l’ensemble des résidents et des travailleurs et travailleuses de l’Est montréalais. »