Itinérance : 2,9 M $ pour des lits et du logement de transition à Thunder Bay

Six organismes de Thunder Bay, dans le Nord-Ouest de l'Ontario, ont reçu un total de 2,9 millions de dollars pour ouvrir de nouveaux lits ou améliorer des refuges et des logements de transition dans la ville.

Matawa First Nations Management, Grace Place, Urban Abbey, Dilico Anishinabek Family Care, Marjorie House et la Société John Howard ont tous reçu une partie du financement.

Celui-ci a été versé dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire, une entente fédérale-provinciale visant à aider les municipalités à se remettre de la crise de la COVID-19.

Maintenant, nous devons aller de l'avant. Et nous devons plaider et demander plus d'argent pour obtenir des maisons de transition et des maisons pour les sans-abri , a défendu Lucy Kloosterhuis, présidente du Conseil d'administration des services sociaux du district de Thunder Bay, qui a distribué les fonds.

Les bureaux du Conseil d'administration de district des services sociaux du district de Thunder Bay Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

La région a encore des besoins criants de logements de transition pour aider les personnes souffrant de dépendances et de problèmes de santé mentale, a assuré Mme Kloosterhuis.

Il faudrait également ajouter des logements abordables pour les sans-abri qui ne sont pas confrontés à d'autres problèmes comme la toxicomanie, selon elle.

La direction des Premières Nations de Matawa a reçu plus d'un million de dollars pour financer un refuge dont l'ouverture est prévue au printemps.

Il recueillera des familles en situation de crise (difficultés financières, problèmes médicaux, perte de leur logement à cause d'un incendie, notamment) et qui risquent de devoir recourir au système de protection de l'enfance.

Six lits destinés aux jeunes itinérants seront rattachés au Matawa Education and Care Centre dans l'ancien Grandview Lodge. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

Nous avons un défi à relever pour les femmes avec enfants qui ne fuient pas la violence , a reconnu le conseiller politique des Premières Nations de Matawa, Paul Capon.

Nous avons aussi le cas d'hommes avec des enfants et qui n'ont pas d'endroit [...] où rester, a-t-il ajouté. Le centre est donc là pour soutenir les familles, quelle que soit la forme sous laquelle elles arrivent.

L'objectif est de leur fournir un toit et d'essayer de les mettre en contact avec d'autres services de soutien disponibles au centre, y compris en ce qui a trait à l'éducation.

« Il y a eu des cas où [...] des enfants n'avaient pas d'endroit où rester. Il peut s'agir d'enfants qui ont été dans un refuge, un foyer ou d'autres endroits, qui sortent d'une prise en charge et qui n'ont tout simplement pas d'endroit où rester. » — Une citation de Paul Capon, conseiller politique des Premières Nations de Matawa

Ces lits devraient être disponibles d'ici la fin du printemps ou l'été, a-t-il ajouté.

Modernisation

Dilico Anishinabek Family Care a reçu une enveloppe de 800 000 $ pour l'acquisition et la rénovation d'un espace qui servira de logements de transition pour les Autochtones aux prises avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale.

Les organismes Grace Place et Marjorie House ont tous les deux reçu des fonds pour rénover et améliorer leurs espaces d'hébergement existants. La Société John Howard a reçu des fonds pour rénover son installation de logement de transition existante.

L'organisme Grace Place prépare des paniers de nourriture pour les plus démunis, en plus d'offrir d'hébergement. Photo : Radio-Canada / Miguelle-Éloïse Lachance

De plus, Urban Abbey a reçu 195 000 $ pour aider à financer la modernisation des bâtiments de son nouveau refuge d'urgence transitoire pour femmes.

Mme Kloosterhuis a reconnu que les projets financés par les fonds fédéraux et provinciaux peuvent sembler petits au vu des besoins de Thunder Bay.