L’homme d’affaires Eugène Tassé a rendu l’âme

Né à Bourget, dans l’est ontarien, Eugène Tassé est devenu un pilier du monde des affaires et de l’immobilier en Outaouais.

Il a fondé en 1946 l’entreprise Les immeubles E. Tassé, qui gère aujourd’hui un parc immobilier de plus de 1000 logements en plus de huit centres commerciaux.

M. Tassé est également connu pour ses engagements communautaires et comme philanthrope.

Parmi ses réalisations, on lui doit notamment la création du Comptoir Saint-Vincent de Paul de Hull. Il a également offert plusieurs dons à des organismes locaux, dont le Gîte Ami à Gatineau.

L'homme d'affaires a siégé à plusieurs conseils d'administration, dont celui de la fondation de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et celui de la fondation du Centre hospitalier Pierre-Janet.

Il a aussi soutenu de nombreux projets internationaux de développement communautaire, notamment en Inde et au Tchad.

En octobre dernier, après 75 ans en affaires, Eugène Tassé a annoncé sa retraite.

Au cours de son parcours, M. Tassé a reçu de nombreuses distinctions, dont la Médaille de l’Assemblée nationale. Il a également reçu un doctorat honoris causa, de l’École Telfer de l’Université d’Ottawa.

Un modèle, dit le président de Brigil

Dans le milieu des affaires de la région, les réactions ne sont pas fait attendre.

Par voie de communiqué, le président de l’entreprise Brigil, Gilles Desjardins, s’est dit profondément attristé par le départ d’un modèle qu’il a qualifié de grand bâtisseur de l’Outaouais et de philanthrope très généreux .

Le président et fondateur de la société immobilière Brigil, Gilles Desjardins (archives) Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

J’ai connu M. Tassé quand j’étais très jeune, et j’ai tout de suite été impressionné par son imposante présence. Sa créativité et sa vision m’ont beaucoup inspiré lorsque je me suis moi-même lancé en affaires, en 1985 , raconte l'homme d'affaires. J’ai toujours suivi son parcours avec intérêt, et je lui suis reconnaissant de m’avoir permis de réaliser le projet du Domaine du Vieux-Port grâce à l’échange d’un terrain.

Un homme généreux, se souvient Yves Ducharme

L’ex-maire de l’ancienne Ville de Hull et de la nouvelle Ville de Gatineau Yves Ducharme a tenu à souligner le succès en affaires de M. Tassé, mais surtout la générosité de l’homme qu’il a bien connu.

Yves Ducharme a été maire de l’ancienne Ville de Hull et premier magistrat de la nouvelle Ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Certes, il a connu beaucoup de succès en affaires, c’est un homme qui a quand même amassé des fonds importants, mais qui était capable aussi de faire preuve de générosité , se souvient M. Ducharme.

Une générosité qui dépassait le fait de faire des dons en argent, ajoute-t-il.

C’est quelqu’un qui aimait particulièrement transmettre une partie de ses secrets, de faire part aux gens des recettes qui l'ont aidé comme entrepreneur , a-t-il dit.

Plus de détails à venir.