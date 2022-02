La police de Vancouver enquête sur les « meurtres ciblés » de deux femmes

Il s’agit des deux premiers homicides de l’année à Vancouver.

La police indique avoir reçu un rapport de troubles dimanche près de l'intersection de Discovery Street et de West 8th Avenue.

L'unité des homicides du département de la police de Vancouver enquête sur l’incident très grave confirmé à 21 heures par les autorités policières.

L'enquête sera complexe et prolongée et prendra un certain temps , estime le porte-parole, le sergent Steve Addison.

Les victimes ont été identifiées par la police comme étant Shu-Min Wu, 50 ans, et Ying Ying Sun, 39 ans.

Leurs corps ont été trouvés par un habitant du quartier qui, selon la police, se promenait dimanche.

Des photos de la scène montrent des enquêteurs examinant une BMW de couleur blanche.