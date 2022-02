Un homme de Charlevoix accusé de plus de 40 vols dans des maisons

Un homme de 50 ans a été accusé dimanche d'avoir commis plusieurs vols dans des résidences de Québec ainsi que dans les MRC de Côte-de-Beaupré et Charlevoix.

Martin Poulin fait face à des accusations de vols et de recels en lien avec au moins une quarantaine de dossiers.

Il a été appréhendé dans le secteur de Beaupré. Une perquisition dans sa résidence de Baie-Saint-Paul a permis de saisir plusieurs objets dérobés dans des résidences de la Capitale-Nationale.

Modus operandi

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a initié l'enquête qui a permis de mettre le grappin sur Poulin. Dans son enquête, le corps de police a constaté des similitudes entre des vols perpétrés sur son territoire et ceux dans les MRC voisines.

Observant plusieurs similitudes et particularités dans le modus operandi de ces introductions par effraction et vols survenus également dans les MRC de la Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est, le SPVQ s’est associé à la Sûreté du Québec afin de faire enquête conjointe sur cette affaire , indique le SPVQ.

L'accusé demeure détenu en attendant la suite des procédures.